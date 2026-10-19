Suđenja

SEKLI MARIHUANU I ODVAJALI CVETOVE: Presuda za uzgoj kanabisa u hali u Borči

Slađana Matić

19. 10. 2026. u 15:44

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SVIH šestoro optuženih za neovlašćenu proizvodnju i držanje oko 100 kilograma kanabisa u Borči radi dalje prodaje, koji su uhapšeni 2023. godine u improvoizovanoj labaratoriji osuđeni su prvostepeno u Višem sudu u Beogradu.

СЕКЛИ МАРИХУАНУ И ОДВАЈАЛИ ЦВЕТОВЕ: Пресуда за узгој канабиса у хали у Борчи

Foto: MUP

Aleksandar Golubović (43) u čijoj su hali i šupi zasadili, brali,sekli i sušili kanabis osuđen je na 3,4 godine zatvora. Mladen Isailović, koji je sve to organizovao osuđen je na 8 godina zatvora, jer je višestruki povratnik, koji je, kako je rečeno u sudu, šest puta do sada osuđivan, a od toga dva puta za ovo isto delo. Ostali koji su uhvaćeni u berbi dobili su manje kazne. Vladimiru Lovriću (49) izrečena je sankcija od 4,6 godina zatvora, Aleksandaru Leševiću (36) 3,10 godina zatvora, Vladimiru Kurtiševskom (47) 4,4 godine zatvora. Dve žene Sandra Janković (37) i Katarina Baša (43) oglašene su krivim i osuđene na po 3,2 godine zatvora.

Sud je Isailoviću jedino produžio pritvor, dok je svim ostalim ukinut kućni pritvor i pušteni su na slobodu do pravosnažnosti presude, osim Baši, koja je odranije na slobodi. Kako su svi osim nje već tri godine u pritvoru skoro su izdržali kazne na koje su osuđeni.

Svi okrivljeni, osim Golubovića, su uhapšeni u hali dok su sekli marihuanu i odvajali cvetove. Šest policajaca, koji su učestvovali u toj akciji, svedočili su u sudu da su ih zatekli kako to rade ručno, dok je Kurtiševski bio za mašinom. Golubović je uhapšen u kombiju, nedaleko odatle, pa ga je policija dovela na lice mesta.  

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