NA METI I MOTOCIKLISTI: Pojačana kontrola saobraćaja u Južnobačkom okrugu

NA području Južnobačkog okruga juče se dogodilo devet saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a četiri lake telesne povrede.U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a četiri su lakše povređene.

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

Policijska uprava u Novom Sadu je, 14. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 271 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja je isključeno 14 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola i dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Novom Sadu podneće zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv dvojice motociklista, zbog sumnje da su učinili teže prekršaje iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tokom pojačane kontrole saobraćaja u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije, kontrolisan je maloletni motociklista, koji se tereti da ne poseduje vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju, a nije koristio ni propisno zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu. U drugom slučaju, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka biće podnet protiv tridesetčetvorogodišnjeg motocikliste koji je upravljao svojim vozilom sa 1,54 promila alkohola u organizmu. Obojici vozača su privremeno oduzeti motocikli.

Policijska uprava u Novom Sadu nastaviće sa pojačanim kontrolama motociklista, posebno u pogledu poštovanja ograničenja brzine kretanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, posedovanja vozačke dozvole i korišćenja zaštitne kacige, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.