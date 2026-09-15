NA METI I MOTOCIKLISTI: Pojačana kontrola saobraćaja u Južnobačkom okrugu
NA području Južnobačkog okruga juče se dogodilo devet saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a četiri lake telesne povrede.U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a četiri su lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 14. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 271 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja je isključeno 14 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola i dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Novom Sadu podneće zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv dvojice motociklista, zbog sumnje da su učinili teže prekršaje iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Tokom pojačane kontrole saobraćaja u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije, kontrolisan je maloletni motociklista, koji se tereti da ne poseduje vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju, a nije koristio ni propisno zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu. U drugom slučaju, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka biće podnet protiv tridesetčetvorogodišnjeg motocikliste koji je upravljao svojim vozilom sa 1,54 promila alkohola u organizmu. Obojici vozača su privremeno oduzeti motocikli.
Policijska uprava u Novom Sadu nastaviće sa pojačanim kontrolama motociklista, posebno u pogledu poštovanja ograničenja brzine kretanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, posedovanja vozačke dozvole i korišćenja zaštitne kacige, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
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