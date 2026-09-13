DVA PADA SA VISINE TOKOM NOĆI: Žena teško povređena, muškarac izgubio život

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez saobraćajnih nesreća i tuča, što je inače uobičajeno za dane vikenda, ali je ekipa Hitne pomoći imala više intervencija na javnim mestima. Zabeleženi su padovi sa visine, kao i jedan smrtni ishod na Novom Beogradu.

FOTO: Lj.P.

Prema rečima dežurne doktorke beogradske Hitne pomoći Milene Popović, ukupan broj intervencija do jutros bio je 97, dok je na javnom mestu zabeleženo 20 pregleda lekara.

Kada je reč o javnim pozivima, tokom noći zabeležene su dve situacije, a obe su se ticale pada sa visine. U jednom slučaju, nažalost, smrtno je stradao muškarac.

Žena pala sa terase u Padinskoj skeli

- Jedan je pad sa terase sinoć u 19.54 sati u Padinskoj skeli, u Ulici Dejana Smiljkovića. Ženska osoba starosti 78 godina, sa teškim povredama, pala je sa terase i prevezena do Urgentnog centra - otkrila je dr Popović.

Kasnije tokom noći, tačnije u 2.34, u Ulici Milutina Milankovića, Hitna pomoć je, nažalost, zatekla mrtvog muškarca starog 76 godina.

- Pad sa visine je u pitanju bio, tu je Hitna mogla samo da konstatuje smrtni ishod - dodala je dr Milena.

Kako dodaje, tokom noći bilo je dosta poziva, uglavnom hroničnih pacijenata koji su imali tegobe sa disanjem, kao i pacijenata koji su imali probleme sa alkoholom na javnim mestima. Oni su zbrinjavani i prevoženi na Vojnomedicinsku akademiju.

- Zvali su nas i pacijenti koji nisu mogli da regulišu svoj krvni pritisak, koji su imali probleme sa disanjem u sklopu svojih hronično opstruktivnih bolesti pluća ili astme - dodala je za kraj.

(Blic)

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