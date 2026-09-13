DVA PADA SA VISINE TOKOM NOĆI: Žena teško povređena, muškarac izgubio život
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez saobraćajnih nesreća i tuča, što je inače uobičajeno za dane vikenda, ali je ekipa Hitne pomoći imala više intervencija na javnim mestima. Zabeleženi su padovi sa visine, kao i jedan smrtni ishod na Novom Beogradu.
Prema rečima dežurne doktorke beogradske Hitne pomoći Milene Popović, ukupan broj intervencija do jutros bio je 97, dok je na javnom mestu zabeleženo 20 pregleda lekara.
Kada je reč o javnim pozivima, tokom noći zabeležene su dve situacije, a obe su se ticale pada sa visine. U jednom slučaju, nažalost, smrtno je stradao muškarac.
Žena pala sa terase u Padinskoj skeli
- Jedan je pad sa terase sinoć u 19.54 sati u Padinskoj skeli, u Ulici Dejana Smiljkovića. Ženska osoba starosti 78 godina, sa teškim povredama, pala je sa terase i prevezena do Urgentnog centra - otkrila je dr Popović.
Kasnije tokom noći, tačnije u 2.34, u Ulici Milutina Milankovića, Hitna pomoć je, nažalost, zatekla mrtvog muškarca starog 76 godina.
- Pad sa visine je u pitanju bio, tu je Hitna mogla samo da konstatuje smrtni ishod - dodala je dr Milena.
Kako dodaje, tokom noći bilo je dosta poziva, uglavnom hroničnih pacijenata koji su imali tegobe sa disanjem, kao i pacijenata koji su imali probleme sa alkoholom na javnim mestima. Oni su zbrinjavani i prevoženi na Vojnomedicinsku akademiju.
- Zvali su nas i pacijenti koji nisu mogli da regulišu svoj krvni pritisak, koji su imali probleme sa disanjem u sklopu svojih hronično opstruktivnih bolesti pluća ili astme - dodala je za kraj.
(Blic)
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