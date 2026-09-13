Srbija ostala bez medalje: Basketaši poraženi od Francuske!

Petostruki prvaci Evrope izgubili i meč za treće mesto.

FOTO: Printskrin/Jutjub/Fiba Basketball

Reprezentacija Srbije u basketu 3h3 nije uspela da osvoji odličje na Evropskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u meču za treće mesto poražena od Francuske rezultatom 14:21.

Lorenco Piroa Sanson je bio najefikasniji sa čak 17 poena, koji je odigrao simultanku protiv "orlova", dok uspeh pobednika dobija na značaju, ako se zna da su ovaj meč odigrali samo s trojicom igrača u rotaciji, bez rezerve.

Ovo je Francuzima prva bronzana medalja na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je loše otvorila meč, što su "trikolori" iskoristili i poveli sa ubedljivih 6:11. Sa četiri precizna slobodna bacanja, naši momci su se približili samo na poen minusa (10:11), a onda je na scenu stupio Sanson.

Screenshot: FIBA

Srbija ostaje na osvojenih pet zlatnih i dve srebrne medalje na šampionatima Evrope.

Podsetimo, prethodno su naši basketaši u polufinalu izgubili od Holandije 14:20, dok je Letonija nadigrala Francusku 17:15.

Srbija je na startu takmičenja pobedila Švajcarsku 22:13, potom u borbi za prvo mesto u grupi savladana je Belgija 21:16, a onda u četvrtfinalu branilac evropske titule Litvanija sa 21:19. Ipak, u polufinalu su Holanđani bili nepremostiva prepreka.

Za Srbiju na EP igrali su: Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.

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