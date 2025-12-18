DANAS IZRICANJE PRESUDE BRAJANU VOLŠU ZA UBISTVO SRPKINJE: Porota posle dvodnevnog većanja, donela jednoglasnu odluku

OČEKUJE se da će Viši sud u Norfolku u Masačusetsu danas izreći presudu Brajanu Volšu, osuđenom za ubistvo svoje supruge Ane Volš poreklom iz Srbije.

Foto: Tanjug/AP

Izricanje presude prvobitno je bilo zakazano za sredu, ali je sud taj rok pomerio za danas 18. decembra, u 9 časova po lokalnom vremenu (15 časova po srednjoevropskom vremenu).

U ponedeljak je porota okruga Norfok osudila Volša za ubistvo prvog stepena zbog smrti 39-godišnje supruge, odbacujući teoriju odbrane da je Ana Volš iznenada preminula, a Brajan u panici odbacio njene posmrtne ostatke.

Porota je većala više od pet sati tokom dva dana pre nego što je donela jednoglasnu odluku. Ta optužba povlači za sobom obaveznu doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Tokom suđenja, tužioci su se u velikoj meri oslanjali na digitalne dokaze pronađene na uređajima povezanim sa Brajanom Volšom, uključujući onlajn pretrage kao što su "raščlanjivanje i najbolji načini za odlaganje tela", "koliko vremena prođe pre nego što telo počne da se oseća" i "testera za metal najbolji alat za rasčlanjivanje", prenosi Vašington post. Istražitelji su takođe pronašli pretrage na laptopu koje su uključivale "koliko dugo neko ko je nestao može da se nasledi", "koliko vremena je potrebno da bi nestala osoba proglašena mrtvom" i "da li se mogu baciti delovi tela", rekli su tužioci poroti.

Snimak sa nadzorne kamere takođe je prikazao čoveka koji liči na Volša kako baca nešto što je izgledalo kao teške kese za smeće u kontejner nedaleko od kuće para. Naknadnom pretragom postrojenja za preradu otpada u blizini kuće njegove majke pronađene su kese sa sekiricom, čekićem, makazama za sečenje, testerom za metal, peškirima i zaštitnim odelom "Tajvek", sredstvima za čišćenje, Prada tašnom, čizmama poput onih u kojima je Ana Volš poslednji put viđena i karticom o vakcinaciji protiv KOVID-19 sa njenim imenom.

Tužioci su rekli poroti da je Kriminalistička laboratorija države Masačusets pregledala neke od predmeta i pronašla DNK Ane i Brajana Volš na odelu "Tajvek" i DNK Ane Volš na sekirici, testeri za metal i drugim predmetima. Tužioci su izneli nekoliko mogućih motiva za ubistvo, uključujući novac.

Rukovodilac osiguravajuće kompanije svedočio je da je Brajan Volš bio jedini korisnik polise životnog osiguranja Ane Volš od milion dolara. Tužioci su takođe prikazali brak koji se raspadao, gde je Brajan Volš bio zatvoren kod kuće u Masačusetsu čekajući presudu u slučaju prevare sa umetninama, dok je Ana Volš radila u Vašingtonu i putovala kući. Godinu dana pre nego što je umrla, njegova supruga je započela vezu, čije je detalje na sudu podelio njen dečko Vilijam Fastou.

Advokat Brajana Volša negirao je da je njegov klijent znao za aferu. U svom uvodnom izlaganju, Volšov advokat, Lari Tipton, tvrdio je da ovo nije slučaj ubistva, već onoga što je nazvao "iznenadnom neobjašnjivom smrću" Ane Volš. On je prikazao par koji se voleo i planirao budućnost.

Par, koji ima troje male dece koja su sada pod starateljstvom države, živeo je u bogatoj priobalnoj zajednici Kohaset, oko 24 kilometra jugoistočno od Bostona. Međutim, odbrana Volša nikada nije pozvala svedoka, a on sam je odbio da svedoči. Kada su ga istražitelji prvobitno ispitivali, Volš je rekao da je njegova supruga pozvana u Vašington na Novu godinu zbog hitne situacije na poslu.

Međutim, svedoci su izjavili da nema dokaza da je Ana Volš koristila prevoz do aerodroma ili se ukrcala na let. Volš nije kontaktirao njenog poslodavca do 4. januara. Volš je kasnije priznao da je raskomadao njeno telo i bacio ga u kontejner, rekavši da je to učinio tek nakon što se uspaničio kada je otkrio da mu je žena umrla u krevetu. Ana Volš, agentkinja za nekretnine koja je imigrirala iz Srbije, poslednji put je viđena početkom 1. januara 2023. godine, nakon novogodišnje večere u domu para.

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini