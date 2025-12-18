NAJSLABIJA POSETA OVE SEZONE CRNO-BELIH: Evo koliko navijača je gledalo meč između Partizana i Virtusa

KK Partizan ove sezone igra ispod svih očekivanja u Evroligi, a to se odrazilo i na posetu u hali.

FOTO: N. Skenderija

Imao je Partizan podršku velikog broja "grobara" i na meču sa Virtusom u kom su crno-beli ubedljivo poraženi, ali dosta manje nego na prethodnim mečevima.

Naime, na pomenutom meču ove sezone je zabeležena najslabija poseta. Ekipu Mirka Ocokoljića sa tribina je bodrilo 16.435 navijača.

Na prethodnim mečevima u "Areni" ovako je izgledala poseta crno-belih:

Partizan – Olimpija Milano: 19.214

Partizan – Efes: 19.558

Partizan – Pariz: 20.024

Partizan – Barselona: 20.003

Partizan – Monako: 19.747

Partizan – Fenerbahče: 19.561

Partizan – Bajern: 17.249

Partizan – Crvena zvezda: 21.854

Partizan – Virtus: 16.435

