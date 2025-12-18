NAJSLABIJA POSETA OVE SEZONE CRNO-BELIH: Evo koliko navijača je gledalo meč između Partizana i Virtusa
KK Partizan ove sezone igra ispod svih očekivanja u Evroligi, a to se odrazilo i na posetu u hali.
Imao je Partizan podršku velikog broja "grobara" i na meču sa Virtusom u kom su crno-beli ubedljivo poraženi, ali dosta manje nego na prethodnim mečevima.
Naime, na pomenutom meču ove sezone je zabeležena najslabija poseta. Ekipu Mirka Ocokoljića sa tribina je bodrilo 16.435 navijača.
Na prethodnim mečevima u "Areni" ovako je izgledala poseta crno-belih:
Partizan – Olimpija Milano: 19.214
Partizan – Efes: 19.558
Partizan – Pariz: 20.024
Partizan – Barselona: 20.003
Partizan – Monako: 19.747
Partizan – Fenerbahče: 19.561
Partizan – Bajern: 17.249
Partizan – Crvena zvezda: 21.854
Partizan – Virtus: 16.435
Komentari (0)