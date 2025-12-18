PANIKA U VRANJU: Dete ispričalo da ga je na putu od škole do kuće presreo beli kombi - Nastao haos u roditeljskim grupama

PORUKA koju su dobili roditelji vranjske škole „Radoje Domanović“ u utorak u večernjim satima preko roditeljskih viber grupa, u najmanju ruku zbunila je ne samo roditelje ove osnovne škole, već i drugih škola, a mnogi kažu da je došlo do nepotrebne panike.

Foto: J.S.

Naime, predstavnik Saveta roditelja je prosledio poruku sledeće sadržine:

„Po informacijama koje sam dobio od direktora u našem gradu se pojavio beli kombi koji kruži oko škola i zovu decu unutra kao da ih provozaju. Prvi put pre desetak dana kod OŠ J.J. Zmaj, a pre 2-3 dana i oko škole Svetozar Marković. Molim vas prenesite u vašim odeljenjskim grupama i popričajte sa vašom decom kako se nekim slučajem ne bi neko dete prevarilo. Kod OŠ Svetozar Marković je dete pobeglo, iako su mu prvo samo rekli ajde da se provozaš, da bi to preraslo u "ulazi u kombi". Sve je prijavljeno u policiji naravno“.

Iako se u poruci pominju još dve gradske škole, roditelji nisu dobijali ovakve poruke, a direktori škola koje smo kontaktirali kažu da nema potrebe za tim.

Tijana Đokić direktorka škole Svetozar Marković potvrdila je za "Novosti" da postoji jedan slučaj učenika ove škole i da je prijavljeno policiji. Ipak, prema našim saznanjima slučaj su prijavili roditelji.

Iz policije saznajemo da je dete nižih razreda ispričalo roditeljima da ga je na putu od škole do kuće presreo beli kombi, te da su iz vozila pitali da ga povezu, on je odbio i sve se na tome završilo.

Iz policije ovaj slučaj nije naivno shvaćen, obavešteno je i Osnovno javno tužilaštvo , te je dežurni tužilac naložio da se izuzmu video snimci sa obližnjih objekata kako bi se utvrdio identite vozača i obavio razgovor s njim, ali prema nezvaničnim informacijama za sada nema ni kombija, ni vozača.

Juče je među roditeljima, ali i decom bilo razgovora na ovu temu, neka deca su uplašena, roditelji zabrinuti, ali nadležni kažu da nema mesta panici. Poruka koja je po svemu sudeći krajnje nesmotreno poslata izazvala je veliku zabrinutost.

Naši sagovornici se slažu da je važno sačekati kraj istrage, ali i voditi računa o plasiranju ovakvih informacija putem društvenih mreža.