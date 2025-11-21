"ZAPALILA JE VATRU DA SE OGREJE, PA JE BUKNUO POŽAR Detalji požara u kojem je nastradala operska pevačica na Voždovcu

Nesreće

U jednospratnoj kući na Voždovcu tokom jučerašnjeg dana je stradala operska pevačica Miladinka I.

Kako prenose domaći mediji, Miladinka je nedavno došla u kuću svojih pokojnih roditelja koju je s vremena na vreme obilazila.

- Ona je živela dugi niz godina u Italiji, u ovu kuću je retko dolazila i to uglavnom leti, s obzirom na to da im je struja ugašena. Nije bilo uslova za život, pa se dešavalo da se kuća zapusti i zaraste. Leti je uglavnom dolazila, pa malo pospremi i napolju sa porodicom pravi roštilj - kaže komšinica.

Prema njenim rečima, M. I. je bila divna žena, ali su je retko viđali.

- Čudim se da je došla danas kada je hladno, uglavnom nije dolazila po ovom vremenu, čula sam da je pokušala da zapali vatru da se malo ogreje i tada je buknuo požar. Velika je to tragedija, ona je bila divna žena i velika umetnica - dodaje sagovornica.

Kuća bila ispunjena smećem

Jednospratna kuća u kojoj je izbio požar bila je ispunjena smećem i ruševinama, što je dodatno otežalo pretragu. Nažalost, pronađeno je ugljenisano telo operske pevačice M.I, dok je jedna žena povređena.

