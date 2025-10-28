NAJPOTRESNIJI DETALJ NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU: Ovde je policija našla telo deteta - sila pritiska bila 27 tona

POTPUKOVNIK Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je danas da je za godinu dana saobraćajna policija iz saobraćaja isključila više od 50.000 vozača pod uticajem alkohola, više od 10.000 vozača zadržano je na trežnjenju zbog više od 1,2 promila alkohola u krvi, što je, smatra on, alarmantno za društvo.

Foto: D. Milovanović

- Od početka 2025. godine život je izgubilo 397 osoba, što je za 20 manje nego u istom periodu prošle godine, ali su ovakvi ekstremni slučajevi kao ovaj na Novom Beogradu sve češći - istakao je Stević za K1 televiziju povodom nesreće koja se dogodila na Novom Beogradu u kojoj su život izgubile tri osobe.

Stević je rekao da je vozač koji je izazvao ovu nesreću bio u stanju teške alkoholisanosti s obzirom na to da je već 1,21 promil teška alkoholisanost i podrazumeva obavezno policijsko zadržavanje do otrežnjenja.

Prema njegovim rečima, taj čovek je pio ceo dan, pa seo za volan što znači da je svesno odlučio da vozi u takvom stanju i da se takav vrati kući.

- Imao je i suvozača, koji je teško povređen. Koristio je i narkotike. Umesto da ukoči kada je video crveno svetlo, on je dodao gas i vozio 130 kilometara na sat. Automobil težak tonu i po, pri toj brzini, pri udaru stvara silu pritiska od 27 tona kao da na vas udari 47 putničkih vozila. Još u bočni deo automobila. Nažalost, dete su naše kolege pronašle u gepeku - izjavio je potpukovnik.

Stević je dodao da je među stradalima i njegov kolega, dugogodišnji pripadnik saobraćajne policije koji je 21 godinu branio bezbednost saobraćaja u Beogradu.

- Užasna tragedija. Svi mi razmišljamo o tome kako je ovo moglo da se spreči. On sa tolikim procentom alkoholom u krvi, nije smeo da bude ni suvozač. Kao Uprava saobraćajne policije, procesuirali smo više od milion prekršaja različitih vrsta. Ako znamo da u Srbiji ima oko 3,3 miliona registrovanih vozila, to znači da je svaki drugi vozač barem jednom prekršio propise - istakao je on.

Stević je ukazao na zabrinjavajući podatak a to je da mladi najčešće ginu u saobraćajnim nezgodama.

Kao primer je naveo saobraćajnu nezgodu kod Sajma, koja je takođe privukla ogromnu medijsku pažnnu, u kojoj su učestvovala dva vozila po pet putnika uzrasta od 16 do 21 godine.

- Vozač sa probnom vozačkom dozvolom vozio je u 4 ujutru sa prijateljima, sa 1,51 promil alkohola u krvi. Takvo ponašanje je zabranjeno, a on od 23 sata do 6 ujutru ne sme da vozi. Bio je u stanju teške alkoholisanosti. Imamo crni bilans, deset povređenih, od kojih je šest u teškom stanju, a jedna devojčica je naknadno preminula. Kako kao roditelji možemo sebi dopustiti da ne znamo gde su naša deca posle 23 časa, gde su ključevi od kola, gde su vozila - izjavio je on.

Stević je napomenuo da je od početka godine osmoro dece izgubilo život u saobraćajnim nesrećama, svi u svojstvu putnika, a najviše zbog toga što deca nisu bila vezana pozadi.

Objašnjavajući kakve sankcije predviđa zakon za vozače uhvaćene u alkoholisanom stanju, Stević je rekao da je sankcija kumulativna i da obuhvata spektar kazni, od novčane kazna koja može iznositi do 140.000 dinara, do oduzimanja vozačke dozvole na devet meseci.

Dodao je da ukoliko vozač ponovi prekršaj u roku od dve godine, onda se dozvola oduzima trajno.

Kako je naveo, da bi vozač ponovo dobio dozvolu, mora ponovo da prođe proces polaganja i sačeka dve godine.

- Postoje i kazneni poeni, za ovakav prekršaj ide 15 poena. Ako je vozač prethodno imao kaznu za brzinu od dva poena, opet gubi trajno dozvolu. Postoje i kazne zatvora, od 30 do 60 dana, za recidiviste koji ponavljaju prekršaje. Postoji i mera privremenog oduzimanja vozila. U poslednjih godinu dana privremeno je oduzeto 396 vozila, dok je četiri vozila oduzeto trajno - izjavio je on.

Najgore je što je 30 odsto vozila oduzeto vozačima mlađim od 30 godina, a više od 40 odsto oduzeto je od onih vozača od kojih je vozilo već jednom uzimano, rekao je Stević i dodao da su neki pribavljali novo vozilo i ponovo kršili zakon s obzirom na to da je evidentirano da je policija od jednog vozača oduzela četiri vozila.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu