FICO PODVUKAO CRVENE LINIJE: Ne želim da budem deo Evrope koja podržava ubistva Rusa i Ukrajinaca

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da ne želi da bude deo Evrope koja, kako je naveo, podržava ubistva Rusa i Ukrajinaca

Foto Tanjug/AP/Denes Erdos

„Ako je život Rusa ili Ukrajinca za Zapadnu Evropu — ništa, onda ja ne želim da budem deo takve Zapadne Evrope“, naveo je Fico, sumirajući razgovor sa predsednikom Evropskog saveta Antoniu Koštom.

Fico je u četvrtak saopštio da je uputio pismo predsedniku Evropskog saveta u kojem je izložio stavove koje će predstavljati na samitu Evropske unije, zakazanom za 18. i 19. decembar u Briselu.

Prema njegovim rečima, Slovačka neće podržati inicijative usmerene na finansiranje vojnih troškova Ukrajine, ukoliko bi to podrazumevalo učešće Bratislave.

(Sputnjik)