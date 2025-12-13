FICO PODVUKAO CRVENE LINIJE: Ne želim da budem deo Evrope koja podržava ubistva Rusa i Ukrajinaca
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da ne želi da bude deo Evrope koja, kako je naveo, podržava ubistva Rusa i Ukrajinaca
„Ako je život Rusa ili Ukrajinca za Zapadnu Evropu — ništa, onda ja ne želim da budem deo takve Zapadne Evrope“, naveo je Fico, sumirajući razgovor sa predsednikom Evropskog saveta Antoniu Koštom.
Fico je u četvrtak saopštio da je uputio pismo predsedniku Evropskog saveta u kojem je izložio stavove koje će predstavljati na samitu Evropske unije, zakazanom za 18. i 19. decembar u Briselu.
Prema njegovim rečima, Slovačka neće podržati inicijative usmerene na finansiranje vojnih troškova Ukrajine, ukoliko bi to podrazumevalo učešće Bratislave.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)