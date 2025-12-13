Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

13. 12. 2025. u 11:42

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: AP/Tanjug

Subota

15.00 Juve stabija - Empoli X-X (4,35)

18.00 Antalija - Galatasaraj 2-2 (2,05)
20.45 Atalanta - Kaljari 1-1 (1,92)

Ukupna kvota: 17,12

