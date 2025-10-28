MUŠKARAC POGINUO NA PUTU ZA SEFKERIN: Tri teške nesreće u toku noći

MUŠKARAC (55) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći na putu za Sefkerin.

Foto: M.Stevanović

Drugi muškarac (64) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koje se dogodila u 21.44.

U još jednom udesu koji se dogodio u 20.03 u ulici Pavla Vuisića žena (43) teško je povređena i prevezena u bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su tokom noći 112 puta od toga je 17 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Tanjug)