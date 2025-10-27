UŽAS U PANČEVU: Voz udario u automobil u kom su bili otac i ćerka

SAOBRAĆAJNA nesreća na pružnom prelazu u Pančevu, kod Kudeljarca, desila se 24. oktobra, oko 18.50, na mestu koje nije obezbeđeno rampom, a noću nije adekvatno osvetljeno, prenosi Zdravo Pančevo.

Voz je udario u automobil u kom su bili otac i ćerka, Mita (65) i Katarina (27). Na sreću, oboje su prošli bez teških povreda, automobil uništen, a oni su doživeli stres od kojeg će se još dugo oporavljati.

Na mestu prelaza postoji odgovarajući saobraćajni znak, ali nema rampe i preglednost je loša, naročito noću, kada je zbog slabe osvetljenosti vozačima jako teško da uoče voz koji se približava.

Katarina, koja je bila na mestu suvozača, ispričala je za „Zdravo Pančevo” da se voz kretao bez ikakvog svetlosnog i zvučnog upozorenja.

-Želim da apelujem na vlast da stave rampu na ovaj prelaz, a dok se to ne desi, molim građane da vode računa, jer se tu ni preko dana ne vidi voz. Ne želim da bilo ko više prođe kao moj tata i ja, poručuje Katarina.

