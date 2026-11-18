PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom i Poreskom policijom, uhapsili su P. U. (63) i G. M. (61) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i falsifikovanje službene isprave.

PU Smederevo

Sumnja se da je P. U., po izdatom predračunu o prometu robe, priložio G. M. potvrdu o poreskom oslobođenju obveznika PDV-a u prometu metalnom galanterijom, čime mu je omogućio da izbegne plaćanje ove obaveze u iznosu od 1.731.600 dinara, za koji iznos je oštećen budžet Republike Srbije.

Takođe, protiv P. U. će biti podneta dopuna krivične prijave iz septembra ove godine, kojom je osumnjičen za izvršenje krivičnih dela unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, jer je na placu preduzeća čije je on odgovorno lice, osim prvobitnih 200 tona, pronađeno dodatnih 80 tona opasnog praškastog otpada, a analizom uzoraka ovog otpada utvrđeno je da se radi o materiji koja je veoma toksična po živi svet.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.