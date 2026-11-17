PARIZ PREŠAO CRVENU LINIJU, STIGAO ŽESTOK ODGOVOR: Francuska konačno priznala da ima vojsku u Ukrajini, Moskva poručuje – postaju cilj
ALIS Rufo, ministar-delegat u francuskom Ministarstvu Oružanih snaga, potvrdila je prisustvo francuske strukture u Ukrajini koja se bavi vojnom obukom i održavanjem opreme.
-U Ukrajini zaista postoji koordinaciona struktura koja tesno sarađuje sa odbrambenom misijom, omogućavajući ciljanu obuku po potrebi, kao i održavanje i popravku opreme, naglasila je ona u govoru u parlamentu.
Ona je istakla da se radi o veoma ograničenom broju osoblja i da je razgovor o direktnom učešću u sukobu „apsurdan“ jer ne postoje namere da se angažuje u borbi.
Moskva: Nadamo se da je Pariz svestan posledica
Sve strane trupe raspoređene u Ukrajini biće legitimna meta za ruske vojne snage, i Pariz toga mora da bude svestan, izjavila je za RT Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
-Što se tiče mera sa naše strane, njih neće preduzeti Ministarstvo spoljnih poslova, već Ministarstvo odbrane i Generalštab ruskih Oružanih snaga. Kao što je izjavio ruski predsednik Vladimir Putin, strane trupe u Ukrajini – ako budu raspoređene – biće legitimna meta za ruske vojne snage. Nadamo se da Pariz to razume, rekla je ona, komentarišući informacije o raspoređivanju francuskih trupa u Ukrajinu.
Francuski narod se ne slaže sa militarističkim kursom vlade
Zaharova je takođe ocenila da ne podržavaju svi građani i političke snage u Francuskoj militaristički pristup rukovodstva zemlje prema Ukrajini, priznajući da to stvara rizik od direktnog sukoba sa Rusijom.
Ona je skrenula pažnju na izveštaje da francuski parlament navodno nije pravilno obavešten o vojnom učešću u operaciji u inostranstvu. Prema rečima diplomate, ako se to potvrdi, to bi bio dodatni dokaz da francuske vlasti „ne poštuju mišljenja sopstvenih građana“.
-Ne slažu se svi u Francuskoj sa militarističkim kursom sadašnjeg rukovodstva, priznajući da ono ne samo da ne uspeva da obezbedi nacionalnu bezbednost, već i stvara neviđene rizike od direktnog sukoba sa Rusijom, primetila je Zaharova.
Dodala je da, dok se sama Francuska „bukvalno oporavlja“ od talasa protesta, zvanični Pariz nastavlja da ignoriše domaće socio-ekonomske probleme, usmeravajući sve svoje resurse na podršku Ukrajini i rizikujući živote svojih vojnika.
Ranije danas, ruska ambasada u Parizu, u komentaru za Sputnjik, nazvala je prisustvo francuskih trupa u Ukrajini još jednim krugom eskalacije koji ne samo da ometa mirno rešenje već i rizikuje direktan sukob između nuklearnih sila. Diplomate su podsetile da će strani kontingent u Ukrajini postati legitimna meta za ruske Oružane snage.
Ranije su mediji izvestili da je francuska vojska tajno aktivna u Ukrajini najmanje od leta, obučavajući ukrajinske snage i servisirajući opremu. Francuski parlament, suprotno ustavu zemlje, nije obavešten o tome.
Rusija se više puta protivila raspoređivanju zapadnih vojnih kontingenata u Ukrajini. U februaru 2026. godine, rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Moskva smatrati raspoređivanje zapadnih vojnih jedinica, objekata i druge infrastrukture na ukrajinskoj teritoriji stranim mešanjem, što predstavlja pretnju ruskoj bezbednosti.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je tada naglasilo da bi svaki strani vojni kontingent stacioniran u Ukrajini bio legitimna meta za ruske oružane snage.
(sputnikportal.rs)
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