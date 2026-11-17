KRIČAK SASLUŠAN U PRVOM OJT: Osumnjičen zbog zlostavljanja i mučenja u garaži Vlade Srbije
U PRVOM osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak, osumnjičen da je u saizvršilaštvu sa još devetoricom osumnjičenih, u garaži Vlade Srbije u svojstvu pripadnika MUP-a, Jedinice za zaštitu lica i objekata, zlostavljao i mučio 10 oštećenih.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudu da mu odredi pritvor zbog sumnje da bi, ukoliko bi se našao na slobodi uticao na svedoke oštećene, druge svedoke događaja, kao i prikrivače, te da ne bi uništio, sakrio, izmenio i falsifikovao dokaze i tragove krivičnog dela, a kako je osumnjičen za krivično delo sa elementima nasilja, tužilaštvo smatra da su način izvršenja i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Kričak se inače nalazi u pritvoru na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a da ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
U tom slučaju se sumnja da je on zajedno sa načelnikom Službe za suzbijanje kriminala Boškom Sekulovićem, koji je takođe uhapšen i u pritvoru, od 12. maja do 3. juna kao službena lica MUP prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja u restoranu "27".
U daljem toku istrage tužilac će ispitati oštećene N.S,S.Z, D.C, Đ.M, R.N, Đ.K, N.M, M.M, I.P, i B.D.
Sumnja se da je Kričak u noći između 14. i 15. avgusta 2025. godine sa još devetoricom osumnjičenih koji su prethodno saslušani, u garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u svojstvu službenog lica pri MUP-u, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneo oštećenima N.S,S.Z, D.C, Đ.M, R.N, Đ.K, N.M, M.M, I.P, i B.D. veliku bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobije obavštenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne.
(Tanjug)
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