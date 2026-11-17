U PRVOM osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak, osumnjičen da je u saizvršilaštvu sa još devetoricom osumnjičenih, u garaži Vlade Srbije u svojstvu pripadnika MUP-a, Jedinice za zaštitu lica i objekata, zlostavljao i mučio 10 oštećenih.

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Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudu da mu odredi pritvor zbog sumnje da bi, ukoliko bi se našao na slobodi uticao na svedoke oštećene, druge svedoke događaja, kao i prikrivače, te da ne bi uništio, sakrio, izmenio i falsifikovao dokaze i tragove krivičnog dela, a kako je osumnjičen za krivično delo sa elementima nasilja, tužilaštvo smatra da su način izvršenja i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Kričak se inače nalazi u pritvoru na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a da ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

U tom slučaju se sumnja da je on zajedno sa načelnikom Službe za suzbijanje kriminala Boškom Sekulovićem, koji je takođe uhapšen i u pritvoru, od 12. maja do 3. juna kao službena lica MUP prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja u restoranu "27".

U daljem toku istrage tužilac će ispitati oštećene N.S,S.Z, D.C, Đ.M, R.N, Đ.K, N.M, M.M, I.P, i B.D.

Sumnja se da je Kričak u noći između 14. i 15. avgusta 2025. godine sa još devetoricom osumnjičenih koji su prethodno saslušani, u garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u svojstvu službenog lica pri MUP-u, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneo oštećenima N.S,S.Z, D.C, Đ.M, R.N, Đ.K, N.M, M.M, I.P, i B.D. veliku bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobije obavštenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne.

(Tanjug)

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