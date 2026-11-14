Hapšenja i istraga

PRITVOR ZA GRADONAČELNICU SMEDEREVA I JOŠ DVOJE SARADNIKA: Od 30 dana

Јелена Илић
Jelena Ilić

14. 11. 2026. u 15:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Viši sud u Smederevu odredio je pritvor do 30 dana gradonačelnici Smedereva, Jasmini Vojinović, direktoru “Zelenila i groblja” Smederevo, Miroslavu Iliću i načelnici Gradske uprave, Ivani Stamenković zbog ilegalne deponije u tom gradu.

ПРИТВОР ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИЦУ СМЕДЕРЕВА И ЈОШ ДВОЈЕ САРАДНИКА: Од 30 дана

Foto: N. Živanović

Oni se sumnjiče za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, što je za posledicu imalo stvaranje divlje deponije na lokaciji Jelen Do i ugrožavanje životne sredine u većoj meri i na širem prostoru, saopštilo je OJT.

Policijski službenici su, zajedno sa nadležnim tužiocem i republičkim i gradskim inspekcijama, na osnovu više prijava građana, 2. novembra izvršili kontrolu nelegalne deponije u Radincu kod Smedereva, koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu grada.

Kontrolama je utvrđeno da JKP "Zelenilo i groblja" ne poseduje dozvole za odlaganje komunalnog otpada, kao ni drugu potrebnu dokumentaciju za upotrebu deponije, a da Gradska uprava ne poseduje Lokalni plan upravljanja otpadom, niti bilo kakvu dokumentaciju za izgradnju sanitarne deponije, navode u PU Smederevo.

Podsetimo, lider opozicije Aleksandar Vučić govorio je o hapšenju gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović.

- Znate li zašto je ona uhapšena? I po čijoj prijavi, i šta je skandalozno obrazloženje MUP i OJT. Žena je uhapšena zbog postojanja divlje deponije. Tako retroaktivno možete da uhapsite oko 50.000 ljudi. Niste joj našli da je ukrala novac, da je pribavila korist, nego ste rekli da nije rešila taj problem. Pa nije ga rešilo 90 odsto Srbije! Zato smo krenuli u projekte Čista Srbija, da bismo rešavali probleme koji postoje 70-80 godina. Uhapsili ste je jer niste mogli da trpite da vam jedna žena očita lekciju iz hrabrosti i politike - kazao je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Odbacujemo optužbe o političkom uticaju, u 2026. rešena sva ubistva
Hapšenja i istraga

0 0

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Odbacujemo optužbe o političkom uticaju, u 2026. rešena sva ubistva

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu navelo je danas da je, iako je u delu javnosti najviše napadano zbog svog postupanja u pojedinim predmetima, najveće i najefikasnije javno tužilaštvo u državi, sa 75 postupajućih javnih tužilaca (nedostaje trećina od propisanog broja javnih tužilaca) sa najvećim brojem predmeta u radu i to za najteža krivična dela opšteg kriminala, koruptivna krivična dela, maloletničkog kriminala, visokotehnološkog kriminala, a bavi se i koordinacijom rodno zasnovanog nasilja i međunarodnom saradnjom u konkretnim predmetima.

14. 11. 2026. u 12:11

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."