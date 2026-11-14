PRITVOR ZA GRADONAČELNICU SMEDEREVA I JOŠ DVOJE SARADNIKA: Od 30 dana

Viši sud u Smederevu odredio je pritvor do 30 dana gradonačelnici Smedereva, Jasmini Vojinović, direktoru “Zelenila i groblja” Smederevo, Miroslavu Iliću i načelnici Gradske uprave, Ivani Stamenković zbog ilegalne deponije u tom gradu.

Foto: N. Živanović

Oni se sumnjiče za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, što je za posledicu imalo stvaranje divlje deponije na lokaciji Jelen Do i ugrožavanje životne sredine u većoj meri i na širem prostoru, saopštilo je OJT.

Policijski službenici su, zajedno sa nadležnim tužiocem i republičkim i gradskim inspekcijama, na osnovu više prijava građana, 2. novembra izvršili kontrolu nelegalne deponije u Radincu kod Smedereva, koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu grada.

Kontrolama je utvrđeno da JKP "Zelenilo i groblja" ne poseduje dozvole za odlaganje komunalnog otpada, kao ni drugu potrebnu dokumentaciju za upotrebu deponije, a da Gradska uprava ne poseduje Lokalni plan upravljanja otpadom, niti bilo kakvu dokumentaciju za izgradnju sanitarne deponije, navode u PU Smederevo.

Podsetimo, lider opozicije Aleksandar Vučić govorio je o hapšenju gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović.

- Znate li zašto je ona uhapšena? I po čijoj prijavi, i šta je skandalozno obrazloženje MUP i OJT. Žena je uhapšena zbog postojanja divlje deponije. Tako retroaktivno možete da uhapsite oko 50.000 ljudi. Niste joj našli da je ukrala novac, da je pribavila korist, nego ste rekli da nije rešila taj problem. Pa nije ga rešilo 90 odsto Srbije! Zato smo krenuli u projekte Čista Srbija, da bismo rešavali probleme koji postoje 70-80 godina. Uhapsili ste je jer niste mogli da trpite da vam jedna žena očita lekciju iz hrabrosti i politike - kazao je on.