LUČIĆ SE VRAĆA: Nekadašnji kapiten "orlova" trebalo bi posle četiri godine da zigra za košarkašku reprezentaciju Srbije
NEKADAŠNjI kapiten "orlova" Vladimir Lučić, će kao piše Mocartsport" ponovo obući dres košarkaške reprezentacije Srbije. Lider minehenskog Bajerna naći će se na spisku selektora Dušana Alimpijevića za duele sa Litvanijom (26.novembra u Klaipedi) i Italijom (29.novembra u Beogradu) u kvalifikacijama za SP iduće godine u Kataru.
Utakmice su veoma važne za rasplet kvalifikacija i zato su Alimpijević, stručni štab i KSS uložili veliki napor da ubede Lučića da posle četiri godine ponovo zaigra za Srbiji. Zbog obaveza Bajerna u Evroligi bivši kapiten Partizana će najverovatnije moći da pomogne protiv Italije.
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