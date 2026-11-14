Ostali sportovi

LUČIĆ SE VRAĆA: Nekadašnji kapiten "orlova" trebalo bi posle četiri godine da zigra za košarkašku reprezentaciju Srbije

Slobodan Krstović

14. 11. 2026. u 15:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEKADAŠNjI kapiten "orlova" Vladimir Lučić, će kao piše Mocartsport" ponovo obući dres košarkaške reprezentacije Srbije. Lider minehenskog Bajerna naći će se na spisku selektora Dušana Alimpijevića za duele sa Litvanijom (26.novembra u Klaipedi) i Italijom (29.novembra u Beogradu) u kvalifikacijama za SP iduće godine u Kataru.

ЛУЧИЋ СЕ ВРАЋА: Некадашњи капитен орлова требало би после четири године да зигра за кошаркашку репрезентацију Србије

STARSPORT/2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utakmice su veoma važne za rasplet kvalifikacija i zato su Alimpijević, stručni štab i KSS uložili veliki napor da ubede Lučića da posle četiri godine ponovo zaigra za Srbiji. Zbog obaveza Bajerna u Evroligi bivši kapiten Partizana će najverovatnije moći da pomogne protiv Italije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Preminuo Radoman Vasović – Rajo
Fudbal

0 0

Preminuo Radoman Vasović – Rajo

Radoman Vasović – Rajo, istaknuti fudbalski radnik i dugogodišnji predsednik Fudbalskog kluba Hajduk iz Kule, preminuo je 10. novembra. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za klub i srpski fudbal, u čijoj je istoriji ostavio neizbrisiv trag.

14. 11. 2026. u 11:41

Ovo se čekalo! Vratio se Nikola Topić
Košarka

0 0

Ovo se čekalo! Vratio se Nikola Topić

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera poraženi su na gostovanju od Los Anđeles Klipersa rezultatom 113:112 u utakmici NBA kupa, ali je ovaj susret obeležio i povratak Nikole Topića na parket posle višemesečne pauze zbog povrede leđa.

14. 11. 2026. u 11:05

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."