Košarka

TOPIĆ SE VRATIO: Naš mladi košarkaš konačno zaigrao za Okalhomu, Bigdanović pogurao Hjuston ka pobedi

Slobodan Krstović

14. 11. 2026. u 15:24

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BOGDAN Bogdanović je zasijao u Solt Lejk Sitiju, dok je Nikola Topić dočekao svoje prve minute ove godine u dresu Oklahome. Jedan od naših najboljih košarka je koševima u poslednjoj četvrtini pogurao svoje Hjuston Roketse ka pobedi nad Jutom Džez - 125:118.

ТОПИЋ СЕ ВРАТИО: Наш млади кошаркаш коначно заиграо за Окалхому, Бигдановић погурао Хјустон ка победи

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Srbin je šansu dobio u poslednjoj četvrtini i za 12 minuta ubacio je 11 poena. Ali, pogađao je kada je bilo najpotrebnije. U trenucima kada je njegova ekipa pravila seriju prvo je pogodio trojku za 99:91, a potom i za 102:94. Inače, briljirao je Alperen Šengun sa 43 poena uz 12 skokova, dok je Kevin Durent ubacio 22 poena. Kod Jute najefikasniji je bio Darin Petersnom sa 28 poena.

Topić je posle operacije leđa prvi put dobio šansu u Okalahomi protiv Los Anđeles Klipersa - 112:113. Naš mladi košarkaša za 15 minuta zabeležio je četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte. Nažalost nije se upisao u listu strelca,promašio je dva šuta za dva poena i dva za trojke.

Nikola Jović opet nije dobio šansu, sa klupe je gledao pobedu svog Majamija Hita protiv Klivlenda - 133:121. Reprezentativac Srbije treći put zaredom nije proveo ni minut na parketu.

Rezultati: Majami - Klivlend 133:121, Nju Orleans - Memfis 111:142, Indijana - Njujork 106:104, Orlando - Milvoki 107:99, Čikago - Atlanta 125:117, Hjuston - Juta 125:118, San Antonio - Golden Stejt 123:85, Sakramento - Portland 107:120, Los Anđeles Klipers - Oklahoma 113:112.

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