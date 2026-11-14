Dr Novosti

OVO JE NAJBOLJI SAVEZNIK NAŠIH NEURONA: Dve navike koje podmlađuju mozak

В. Н.

14. 11. 2026. u 15:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U VREMENU kada nas sa svih strana bombarduju aplikacijama za "trening mozga" i čudotvornim suplementima, neuronaučnici nas podsećaju na jednu ključnu istinu: najbolji saveznik naših neurona jeste kretanje.

ОВО ЈЕ НАЈБОЉИ САВЕЗНИК НАШИХ НЕУРОНА: Две навике које подмлађују мозак

Foto: Jakub Krechowicz / Alamy / Profimedia

I to ne nužno naporan i intenzivan trening. Nauka pokazuje da je bilo kakva fizička aktivnost bolja od sedenja. U svemu tome posebno se izdvajaju dve navike, piše Elle.

Šetnja: Neočekivani šampion zdravlja mozga

Ne košta ništa, ne zahteva nikakvu opremu, a pravi je rekorder po dobrobitima. Obično hodanje jača veze između moždanih mreža zaduženih za emocije, rešavanje problema i pamćenje.

Još bolja vest: prema rečima stručnjaka, šetnja od samo 20 minuta, tri puta nedeljno, može doprineti povećanju debljine tkiva koje povezuje dve moždane hemisfere, što ima direktan pozitivan uticaj na memoriju.

Ples: Kompletna vežba za telo i um

Druga aktivnost, daleko zabavnija, jeste ples. On ima retku sposobnost da istovremeno aktivira više moždanih funkcija: pokret, donošenje odluka, doživljaj muzike i emocije. To je pravi trening i za telo i za duh. Zahteva brzo donošenje odluka u hodu, što pomaže mozgu da ostane mlad i brz, objašnjavaju stručnjaci.

Kada se praktikuje redovno, ples čuva pamćenje i može usporiti pad kognitivnih sposobnosti. Njegova druga prednost? Odgovara svima: deluje terapijski kod poremećaja raspoloženja i vraća energiju u periodu nakon menopauze.

Kako da ove navike uvedemo u rutinu bez velikog truda?

Večita prepreka ostaje ista: nedostatak vremena. Rešenje je u tome da fizičku aktivnost ubacite u "međuprostore" u toku dana, umesto da je posebno planirate. Zamenite lift stepenicama, umesto automobilom idite negde biciklom ili donesite namirnice iz prodavnice peške. Dokaz da je ponekad potrebno samo da ustanemo sa stolice kako bismo sačuvali oštar um.

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)
Svet

0 0

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)

JEDAN od automobila iz kolone predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posete Irskoj, preneo je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

13. 11. 2026. u 21:49

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MASNOĆA U KRVI SE OBARA VEĆ PRE 10 UJUTRU: Tri jednostavne jutarnje navike koje tope trigliceride i čuvaju srce bez strogih dijeta
Dr Novosti

0 1

MASNOĆA U KRVI SE OBARA VEĆ PRE 10 UJUTRU: Tri jednostavne jutarnje navike koje tope trigliceride i čuvaju srce bez strogih dijeta

DA li ste se zapitali zbog čega se u poslednje vreme osećate tromo i umorno, dok vam nalazi pokazuju da vam je masnoća u krvi izmakla kontroli? Kada se pomenu povišeni trigliceridi, mnogi od nas odmah pomisle na stroge dijete i teška odricanja, ali istina je da sve počinje sa vašim svakodnevnim navikama, i to već u prvim satima dana.

14. 11. 2026. u 09:15

KAFA SA KOFEINOM ILI BEZ NJEGA? Naučnici otkrili zanimljivu razliku - jedna popravlja koncentraciju, a druga ubrzava učenje i pamćenje
Dr Novosti

0 0

KAFA SA KOFEINOM ILI BEZ NJEGA? Naučnici otkrili zanimljivu razliku - jedna popravlja koncentraciju, a druga ubrzava učenje i pamćenje

AKO kafu bez kofeina pijete samo zato što volite ukus, evo jednog zanimljivog otkrića. U maloj irskoj studiji, ljudi koji su posle dvonedeljne pauze prešli na bezkofeinsku kafu imali su bolje rezultate na testovima učenja i pamćenja. Oni koji su se vratili kafi s kofeinom pokazali su bolju pažnju i budnost. A promene su istraživači primetili i tamo gde ih većina nas ne bi tražila, u crevima.

14. 11. 2026. u 08:30

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."