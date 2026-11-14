OVO JE NAJBOLJI SAVEZNIK NAŠIH NEURONA: Dve navike koje podmlađuju mozak

U VREMENU kada nas sa svih strana bombarduju aplikacijama za "trening mozga" i čudotvornim suplementima, neuronaučnici nas podsećaju na jednu ključnu istinu: najbolji saveznik naših neurona jeste kretanje.

Foto: Jakub Krechowicz / Alamy / Profimedia

I to ne nužno naporan i intenzivan trening. Nauka pokazuje da je bilo kakva fizička aktivnost bolja od sedenja. U svemu tome posebno se izdvajaju dve navike, piše Elle.

Šetnja: Neočekivani šampion zdravlja mozga

Ne košta ništa, ne zahteva nikakvu opremu, a pravi je rekorder po dobrobitima. Obično hodanje jača veze između moždanih mreža zaduženih za emocije, rešavanje problema i pamćenje.

Još bolja vest: prema rečima stručnjaka, šetnja od samo 20 minuta, tri puta nedeljno, može doprineti povećanju debljine tkiva koje povezuje dve moždane hemisfere, što ima direktan pozitivan uticaj na memoriju.

Ples: Kompletna vežba za telo i um

Druga aktivnost, daleko zabavnija, jeste ples. On ima retku sposobnost da istovremeno aktivira više moždanih funkcija: pokret, donošenje odluka, doživljaj muzike i emocije. To je pravi trening i za telo i za duh. Zahteva brzo donošenje odluka u hodu, što pomaže mozgu da ostane mlad i brz, objašnjavaju stručnjaci.

Kada se praktikuje redovno, ples čuva pamćenje i može usporiti pad kognitivnih sposobnosti. Njegova druga prednost? Odgovara svima: deluje terapijski kod poremećaja raspoloženja i vraća energiju u periodu nakon menopauze.

Kako da ove navike uvedemo u rutinu bez velikog truda?

Večita prepreka ostaje ista: nedostatak vremena. Rešenje je u tome da fizičku aktivnost ubacite u "međuprostore" u toku dana, umesto da je posebno planirate. Zamenite lift stepenicama, umesto automobilom idite negde biciklom ili donesite namirnice iz prodavnice peške. Dokaz da je ponekad potrebno samo da ustanemo sa stolice kako bismo sačuvali oštar um.

(Alo)