NEKO ČEKA DA POŽUTI LIŠĆE, A NEKO DA POTEČE MLADA RAKIJA: Stručnjak otkrio koliko godina šljivovica mora da odleži

NEKO čeka da požuti lišće, a neko da poteče mlada rakija. Saša Kopilović je, govoreći o pripremama za festival u Ljutovu, upravo tako opisao ovo doba godine. Manifestacija je stigla do 18. izdanja, a njeno punoletstvo počelo je radno: pred stručnu komisiju pristiglo je gotovo 200 uzoraka.

Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

„Osamnaesti, punoletstvo“, rekao je Kopilović. U trenutku razgovora ocenjivanje je trajalo tek oko sat i po, a domaćin je najavio da najjača konkurencija tek sledi.

Pre festivalskog okupljanja trebalo je pregledati, pomirisati i probati svaki uzorak, prepoznati sortu, proceniti kvalitet i zabeležiti nedostatke. Kopilović je taj posao i ove godine poverio stručnjacima koji su već učestvovali u ljutovskom ocenjivanju.

Komisiju su činili profesor dr Ninoslav Nikićević, profesor Vele Tešević sa Hemijskog fakulteta u Beogradu i Jovan Stanković, koji je ove godine došao umesto svog oca Ljubiše.

Nikićević je zahvalio Kopiloviću na ponovnom pozivu i pohvalio način na koji se novi član uklopio u komisiju. Podsetio je da je Tešević prvi put ocenjivao rakije u Ljutovu pre desetak godina, dok je njemu ovo bilo približno deveto učešće.

Prve su na red došle bezbojne šljivovice. Među 34 uzorka Nikićević je izdvojio sedam ili osam vrlo korektnih, dok su ostali imali neku manu u mirisu ili ukusu. Pojedine rakije bile su spremne za sledeći korak, starenje i sazrevanje u hrastovom buretu.

- Šljivov destilat traži vreme - naglasio je Nikićević.

Prema njegovim rečima, šljivovoj prepečenici potrebno je najmanje četiri do pet godina u buretu od 500 litara da bi razvila kvalitet koji od nje očekuje. Međutim, upozorio je da drvo ne odgovara svakoj voćnoj rakiji i da izbor posude zavisi od vrste destilata.

Poseban deo ovogodišnjeg ocenjivanja činile su kajsijevače, kojih je pristiglo čak 59. Komisiju su čekale i vilijamovke, druge kruškovače, jabukovače, lozovače i nekoliko likera.

Godina je, prema Nikićevićevoj oceni, proizvođačima donela neobičnu kombinaciju: dosta šećera u voću, ali manje soka zbog suše krajem jula i tokom avgusta. To je otežavalo fermentaciju i destilaciju, pa je tek ocenjivanje trebalo da pokaže kako se ko izborio sa sirovinom.

Dok je Kopilović najavljivao uzorke koji tek dolaze pred komisiju, profesor je objašnjavao šta odlučuje o oceni: boja, bistrina, tipičnost, miris i ukus. Iza festivalske čašice tako su stajali meseci rada proizvođača, a kod pojedinih rakija i godine čekanja. U Ljutovu je priprema za punoletstvo već bila u punom jeku.

(subotičke.rs)