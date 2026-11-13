PŠENICA NAJTRGOVANIJA ROBA, SLABIJA POTRAŽNJA ZA KUKURUZOM: Ovo su najnoviji podaci!

PŠENICA je bila najtrgovanija roba na novosadskoj Produktnoj berzi od 9. do 13. novembra i činila je 73 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Prosečna cena kukuruza pala je za 2,08 odsto, na 20,72 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok trgovanja sojom i stočnim ječmom nije bilo.

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U skraćenoj radnoj nedelji ponuda pšenice bila je veća od tražnje. Hlebno zrno sa najmanje 11,5 odsto proteina trgovano je u manjoj količini po ceni od 21,70 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ta cena bila je za 0,29 odsto viša nego prethodne sedmice. Za pšenicu sa najmanje 15 odsto proteina ugovori su zaključeni po cenama od 23 do 23,50 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Slabija tražnja za kukuruzom

Tražnja za kukuruzom bila je slabija, a cene su se spuštale kako se nedelja bližila kraju. Kukuruz bez analize na aflatoksin prodavan je po cenama od 20,50 do 21 dinar po kilogramu bez PDV-a. Prosečna cena od 20,72 dinara po kilogramu bila je za 2,08 odsto niža od poslednje uporedive cene.

Kukuruz sa sadržajem aflatoksina do 10 ppb nuđen je po 21,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kupci su tražili kukuruz sa sadržajem aflatoksina do 5 ppb i nudili od 21 do 21,30 dinara po kilogramu bez PDV-a. Zbog razlika u kvalitetu i ceni, trgovanja kukuruzom sa analizom nije bilo.

Bez ugovora za soju i stočni ječam

Kupci su tokom nedelje za soju nudili od 62 do 62,60 dinara po kilogramu bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponuda je bila povremena i odnosila se na manje količine po ceni od 63 dinara po kilogramu bez PDV-a, takođe uz obračun kvaliteta. Kupoprodajni ugovori nisu zaključeni.

Stočni ječam nuđen je po cenama od 20 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Početkom nedelje kupci su nudili od 20 do 20,10 dinara, a zatim su se postepeno povukli, pa je trgovanje izostalo.

Uljana repica nuđena je po 480 evra po toni, a visokooleinski suncokret od 520 do 535 evra po toni, bez PDV-a. Ponuđena cena suncokreta bila je u padu. Za ove dve uljarice nije bilo iskazane tražnje.

(Agrosmart)