Nesreće

TRAGEDIJA U KBC ZVEZDARA: Preminula porodilja nakon što je rodila devojčicu

Ana Đokić

13. 11. 2026. u 12:43

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PORODILjA (42) preminula je sinoć nakon komplikacija koje su nastale tokom porođaja u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, prema nezvaničnim saznanjima.

ТРАГЕДИЈА У КБЦ ЗВЕЗДАРА: Преминула породиља након што је родила девојчицу

Foto: Novosti

Rodila je devojčicu, koja je prema našim informacijama, dobro.

Porodilja je, prema saznanjima Kurira bila zaposlena kao vaspitačica u jednom vrtiću u beogradskom naselju Mirijevo. Njene kolege su preko dana uputile hitan apel za krvnom grupom 0+, koji se širio društvenim mrežama.

Iza sebe je ostavila bebu, sina od devet godina i supruga. 

- Na svet je donela devojčicu, beba je dobro. Nažalost, njeno zdravstveno stanje prilikom porođaja se zakomplikovalo. Lekari su joj se borili za život - navodi izvor Kurira.

Kako saznajemo, radila je kao vaspitač 15 godina u vrtiću u Mirijevu, a ceo kolektiv je sa velikom tugom primio vest o njenoj smrti.

- Svi smo potreseni. Danas je baš tužan dan - rekao je sagovornik.

Roditeljima dece koja pohađaju ovaj vrtić, jutros je stigla tužna vest.

- Dragi roditelji, sa velikom tugom vas obaveštavamo o tragičnom događaju koji nas je sve duboko potresao. Vaspitačica naše predškolske ustanove, koja se juče porodila, istog dana je, nažalost, preminula, iza sebe ostavivši novorođenu devojčicu i sina - navodi se u poruci.

Uskoro opširnije

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