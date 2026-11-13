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DVA TIMA BLIZU 16: Rukometaši Rume i naročito Bora imaju realne šanse da izbore osminifinala Evrokupa

Slobodan Krstović

13. 11. 2026. u 15:11

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DVA naša kluba imaju veliku šansu da se plasiraju u osminufinala Evrokupa. Rukometašice Rume u revanš meču treće runde u Austriji sutra (17.00) igraju sa Acergdofom. Naša ekipa je u prvom meču slavili sa 30:24.

ДВА ТИМА БЛИЗУ 16: Рукометаши Руме и нарочито Бора имају реалне шансе да изборе осминифинала Еврокупа

foto igor marinković

Još u boljoj poziciji su Boranke, koje u istom takmičenju u nedelju (16.00) gostuju belgijskom Sent Trudenu, koji su u prvom duelu savladale sa 38:22.

Igračice Naisa u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope oba meča odigraće u danskom Viborgu. Prvi je danas od 19.00 časova, a drugi u nedelju (16.00).

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