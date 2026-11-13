TRI GODINE ZBOG POKUŠAJA UBISTVA SRBINA: U Osnovnim sudom u Mitrovici presuda tzv. kosovskom specijalcu

PRED tzv. Osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici pripadnik specijalne jedinice tzv. kosovske policije Korab Pepaj osuđen je danas na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva Milana Jovanovića u aprilu 2023. godine, kada mu je na punktu kod Bistričkog mosta, na putu Mitrovica-Leposavić, pucao u leđa iz vatrenog pružja.

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Posle izricanja presude, advokat Miloš Delević, Jovanovićev branilac, najavio je žalbu ističući da je kazna minimalna i da predstavlja jasnu poruka suda svim policijskim službenicima na KiM da ne uzimaju pravdu u svoje ruke.

- Zabrinjava me to što je izrečena minimalna kazna od tri godine, jer je nedostajao samo jedan centimetar da Korab Pepaj liši Milana Jovanovića života. Takođe me zabrinjava to što nije pokazao ni trunku kajanja, niti se izvinio Milanu Jovanoviću zbog pokušaja ubistva - izjavio je posle presude advokat Delević.

Korab Pepaj je pucao na Jovanovićev automobil dok je prolazio kontrolni policijski punk kod Bistričkog mosta na severu Kosova i Metohije, na putu Leposavić-Mitrovica. Presuda je izrečena u ponovljenom postupku, nakon što je Apelacioni sud u Prištini ukinuo prvobitnu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje zbog protivrečnosti u iskazima sudsko-medicinskih veštaka.

Inače i u prvom postupku, decembra 2024. Pepaj je osuđen na tri godine, dok su njegove kolege policajci Faton Maljoku, Samet Uka i Muhamet Mućići oslobođeni optužbi za neprijavljivanje krivičnog dela.