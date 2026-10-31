Hapšenja i istraga

KRVAVI NAPAD U BEOGRADU: Krvnički izbo čoveka po celom telu, pa pobegao, žrtvi se bore za život

V.N.

31. 10. 2026. u 08:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VLASNIK lokala u centru Beograda, S. B. (64), teško je povređen kada ga je nepoznati muškarac izbo nožem u kafiću.

КРВАВИ НАПАД У БЕОГРАДУ: Крвнички избо човека по целом телу, па побегао, жртви се боре за живот

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Vlasnik ugostiteljskog objekta u centru Beograda, S. B. (64), teško je povređen 28. oktobra kada ga je, za sada nepoznati muškarac, brutalno izbo nožem unutar lokala.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio usred kafića u prestonici kada je napadač, iz za sada neutvrđenih razloga, nasrnuo na vlasnika i zadao mu čak osam uboda po celom telu.

 

Napadač pobegao

Nakon krvavog napada, osumnjičeni je munjevitom brzinom pobegao sa lica mesta, a teško povređeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno transportovan na beogradsku Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

- Muškarac je primljen sa teškim telesnim povredama opasnim po život. Imao je čak osam ubodnih rana po čitavom telu, a njegovo zdravstveno stanje je i dalje izuzetno kritično - navodi dobro obavešten izvor.

Motiv ovog jezivog napada u centru prestonice i dalje je misterija, s obzirom na to da policijski inspektori zbog izuzetno teškog stanja žrtve još uvek ne mogu da obave razgovor sa povređenim čovekom.

Beogradska policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog zločina, skinuti su snimci sa sigurnosnih kamera iz lokala i okolnih ulica, a za napadačem se aktivno traga.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad