KRIJU SE U BEOGRADU, ILI NIŠU? Ovo su Srbi osumnjičeni za krađu nakita u Holandiji, ponuđena nagrada od 20.000 evra za informacije
HOLANDSKO tužilaštvo i policija zvanično su ponudili nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi dovele do hapšenja petoro državljana Srbije, osumnjičenih za spektakularnu pljačku nakita na sajmu umetnosti TEFAF u Mastrihtu, 28. juna 2022.
Nakon opsežne istrage u saradnji sa Evropolom i Evrodžastom, Holanđani su zvanično objavili identitete i fotografije osumnjičenih i uvrstili ih na evropsku listu najtraženijih begunaca. Kako je saopšteno, osumnjičeni su Aleksandar C. (50), Aleksandar S. (50), Duško D. (50), Bratislav S. (41) i Ninoslava J. (41). Prema zvaničnim saznanjima holandskih istražitelja, osumnjičeni se trenutno skrivaju u Srbiji, najverovatnije na području Niša ili u okolini Beograda.
Pljačka je, kako navode holandski mediji izvedena na filmski način. Grupa lepo obučenih muškaraca, koje su mediji zbog stila odevanja prozvali "Piki blajndersi", upala je na sajam. Dok su pojedini članovi držali posetioce i obezbeđenje na odstojanju, drugi su macolama razbili izložbene vitrine i odneli dragocenosti vredne više desetina miliona evra, uključujući i unikatnu ogrlicu procenjenu na čak 27 miliona evra.
Holandski mediji navode da je vrednost plena oko 40 miliona evra. Zbog toga se ova pljačka i tretira kao jedna od najvećih i najspektakularnijih u novijoj istoriji Holandije.
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