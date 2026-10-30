OJT u Bačkoj Palanci zatražilo pritovor za direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci zatražio je pritvor za Radivoja Stojkovića , direktora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu.

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Osumnjičeni Stojković je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci.

-Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je Osnovnom sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo i zbog opasnosti da će ometati postupak uticajem na svedoke - navodi se u saopštenju OJT u Bačkoj Palanci. - Tužilaštvo će u skladu sa zakonom sprovesti postupak, u toku kojeg će prikupiti dokaze i preduzeti potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, Stojković je u sredu odveden iz prostorija gimnazije u pratnji policije. On se sumnjiči da je, kao odgovorno lice, odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke koje se odnose na četvoro profesora gimnazije, čime im je onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu.

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