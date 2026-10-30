VLADIMIR HTEO DA SPASE SINA, ZADOBIO KOBNE POVREDE: Upravnik Patrijaršijskog dvora preminuo od posledica požara na Vračaru

VLADIMIR Jelić (56), ipođakon i upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, podlegao je danas teškim povredama zadobijenim pre osam dana u požaru, u Ulici Jovana Rajića na Vračaru, koje je zadobio pokušavajući da pomogne svom sinu koji su našao u zapaljenom stanu.

Foto: SPC

Stravična slika stana u plamenu i Jelića koji je stajao na prozoru stana dok je i sam goreo, obišla je Srbiju.

- Čak 30 odsto tela, odnosno ruke, leđa i glava, bilo je u opekotinama. U Urgentni centar je primljen u svesnom stanju, ali pošto se nagutao dima, zbog čega je imao i teško oštećenje pluća, odmah je morao da bude intubiran i stavljen na respirator na kome je i bio do poslednjeg trenutka. I pored svih napora lekara, nije uspeo da se izbori za život - kaže naš izvor.

Požar je izbio 23. oktobra, oko 12.20, u stanu na trećem spratu zgrade na broju 16. Vatra je zahvatila prostor od oko 60 kvadratnih metara, a dim se ubrzo proširio po celom stanu. U trenutku izbijanja vatre, unutra su se nalazili otac i sin. Vladimir nije razmišljao o sebi. Uleteo je pravo u oganj, i u pokušaju da pomogne detetu, zadobio je teške povrede, a sina su spasili vatrogasci.

Na lice mesta upućeno je 19 vatrogasaca-spasilaca sa šest vozila iz jedinica sa Zvezdare, Voždovca i Zemuna. Kada su dvojica plamenom zarobljenih muškaraca izvučena na sigurno, sa opekotinama i plućima punim dima, hitno su prevezeni u bolnicu. Požar je lokalizovan u 12.45.

Uz dvojicu patrijaraha JELIĆ je bio dugogodišnji saradnik Srpske pravoslavne crkve i upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu. Tokom svog rada, sarađivao je sa patrijarhom Irinejem, a potom i sa sadašnjim poglavarom SPC, patrijarhom Porfirijem. Bio je i član liturgijske zajednice okupljene oko Pravoslavne misionarske škole pri Hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.

Od Jelića se danas oprostila i Srpska pravoslavna crkva, koja je na svom zvaničnom sajtu objavila tekst posvećen njegovom životu i radu. U njemu je istaknuta njegova dugogodišnja služba Crkvi, kao i privrženost porodici i ljudima sa kojima je sarađivao.

- Vladimirov život jeste živo svedočanstvo vere, ljubavi i nesebičnog služenja roditeljima, porodici, Crkvi i srpskom narodu - navedeno je u objavi SPC.

Od Jelića se oprostio i njegov brat Dejan, koji je u poruci objavljenoj na instagram-profilu Televizije Hram podsetio na okolnosti u kojima je njegov brat zadobio povrede.

- Njegova hrabrost i požrtvovanje za bližnjeg su obeležili i zapečatili njegov život na zemlji. Pokušavajući da spase tuđe živote, pretrpeo je teške povrede ne mareći za sopstveni život - napisao je Dejan.

Iza Vladimira Jelića ostali su supruga Ivana i četvoro dece - Andrej, Irina, Milica i Marko.

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