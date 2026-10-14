NA PARCELI 13 BILJAKA, U PROSTORIJAMA 175 KILOGRAMA DUVANA: U Baču uhapšen osumnjičeni za trgovinu narkoticima i duvanom
POLICIJA u Baču je, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Baču, uhapsila S.N. (61) iz Bača, zbog postojanja osnova sumnje da je neolašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu i nedozuvoljen promet akciznih proizvoda.
Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, kao i jedne parcele policija je pronašla 13 biljaka za koje se sumnja da su marihuana i 175 kilograma rezanog duvana.
S. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
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