Hapšenja i istraga

NA PARCELI 13 BILJAKA, U PROSTORIJAMA 175 KILOGRAMA DUVANA: U Baču uhapšen osumnjičeni za trgovinu narkoticima i duvanom

Ljiljana Preradović

14. 10. 2026. u 15:47

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POLICIJA u Baču je, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Baču, uhapsila S.N. (61) iz Bača, zbog postojanja osnova sumnje da je neolašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu i nedozuvoljen promet akciznih proizvoda.

НА ПАРЦЕЛИ 13 БИЉАКА, У ПРОСТОРИЈАМА 175 КИЛОГРАМА ДУВАНА: У Бачу ухапшен осумњичени за трговину наркотицима и дуваном

FOTO:PUNS

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, kao i jedne parcele policija je pronašla 13 biljaka za koje se sumnja da su marihuana i 175 kilograma rezanog duvana.

FOTO:PUNS

S. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

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Svet

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