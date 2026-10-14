SINIŠA MALI "RASTURIO" BLOKADERA OBRADOVIĆA NA DEBATI: Kad nemate odgovor na plate i penzije, pričate o Ćacilendu, a ko je tamo pucao?!
DA li je bolji život za sve, samo neizostavno predizborno obećanje? – jedno je od pitanja koje otvara nova predizborna Insajder debata u kojoj gosti Senke Vlatković Odavić suočavaju stavove vezane za oblast ekonomije i kvalitet života građana.
O pitanjima kako izgleda stvarni život građana i šta nas na ekonomskom planu čeka posle izbora, govore: Siniša Mali - lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", prof. dr Vladimir Obradović – lista "Evropska Srbija - Marinika Tepić, Zdravko Ponoš", Miljan Salata, "Studentska lista – Studenti pobeđuju" i Uglješa Marković, lista "Ivica Dačić – Faktor stabilnosti".
Siniša Mali, predstavnik liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" uporedio je večeras cifre koje pokazuju ogromnu razliku u kvalitetu života pre i posle 2012. godine.
- Nesumnjivo se danas živi bolje nego što se živelo u vreme kada su ekonomsku politiku vodili ljudi koje danas predstavljaju ovde prisutne liste. Govorimo o Dejanu Šoškiću, kao glavnom ekonomisti "Studentske liste", i govorimo o Draganu Đilasu, čiji je Vladimir Obradović večeras predstavnik ovde - počeo je Siniša Mali.
- Dakle, što se tiče svakog parametra, kada pogledate, recimo, u julu mesecu, prosečna zarada u Srbiji bila je 1.034 evra, a u odnosu na jul mesec prošle godine bila je 11,3% veća nominalno, 9,2% veća realno. Realno znači iznad nivoa inflacije, što je realno podizanje životnog standarda. U vreme njihovo, plata je bila 330 evra. Ako pogledate penziju danas, prosečna od 1. decembra biće 520 evra; ona je bila 204 evra do 2012. godine. Ako pogledate minimalnu zaradu, recimo, u njihovo vreme bila je 15.700 dinara, sada je od 1. januara 600 evra - rekao je Mali i nastavio:
- Ono što su možda dve najvažnije stvari: kada pogledate šta i kako možete da kupite, pošto vam je to jedno od pitanja, onda upoređujete relativne odnose. Dakle, minimalna zarada u ovom trenutku u potpunosti pokriva minimalnu potrošačku korpu; u njihovo vreme nije ni 2/3. Prosečna zarada, dakle tročlano domaćinstvo, u potpunosti pokriva prosečnu potrošačku korpu. Prosečna penzija u potpunosti pokriva minimalnu potrošačku korpu. I ono što su dve stvari koje su najvažnije kada je životni standard u pitanju: dakle, 2012. imali ste četvrtinu građana Srbije, 25,9% je bila stopa nezaposlenosti, dakle koji nisu imali posla. Životni standard se čuva i jača upravo kroz posao koji ljudi imaju. I, naravno, tu je pitanje kursa, pošto u ovom trenutku, poslednjih 10 godina, ne utiče na smanjenje vrednosti ni penzija ni plata, kao što je bilo do 2012.
Siniša Mali "rasturio" blokadera Obradovića na debati: Kad nemate odgovor na plate i penzije, pričate o Ćacilendu, a ko je tamo pucao?!
Obradović je pokušao da raspravu proširi na stanje institucija i događaje u centru Beograda. Mali je insistirao na ekonomskim pokazateljima i ponovo otvorio poređenje sa periodom do 2012. godine. Kako je rekao, politička opcija koju Obradović predstavlja nema odgovor na rast plata, penzija i zaposlenosti.
- Kada neko predstavlja listu Dragana Đilasa, onda nemate odgovor ni za plate, ni za penzije, ni za radna mesta - rekao je Mali.
On je ponovo izdvojio minimalnu zaradu kao primer.
- Danas imate minimalnu zaradu od 600 evra, a tada je bila 15.700 dinara. Razlika je ogromna - rekao je Mali.
Siniša Mali "rasturio" blokadera Obradovića na debati: Kad nemate odgovor na plate i penzije, pričate o Ćacilendu, a ko je tamo pucao?!
Obradović je prebacio raspravu na "Ćacilend" i tvrdio da se u centru Beograda nalaze ljudi koje je nazvao batinašima i koji se, prema njegovim rečima, plaćaju u kešu. Mali mu je odmah uzvratio da se time skreće sa teme plata i penzija.
- Ne znam koliko je to relevantno za plate, penzije i sve ono o čemu izbegavate da govorite - rekao je Mali, pa onda "poklopio" Obradovića:
- Vama nije smetalo kada su pucali u tom istom Ćacilendu? Što njih ne pitate ko im je dao pištolj u ruke i ko je pucao?.
24sedam.rs
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