Hapšenja i istraga

U RANCU MU PRONAŠLI DROGU: Vlasotinčanin prenosio dva paketa kokaina

Игор Митић
Igor Mitić

14. 10. 2026. u 13:33

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Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su M.Ž.(48) iz Vlasotinca kod koga su, prilikom pretresa ranca koji je nosio, pronašli dva paketa sa 49 grama kokaina i oko 93 grama smese za uvećane mase opojne droge.

У РАНЦУ МУ ПРОНАШЛИ ДРОГУ: Власотинчанин преносио два пакета кокаина

I. Mitić

On se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.

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