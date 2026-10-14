NE OBEĆAVAM ONO ŠTO NE MOGU DA ISPUNIM Vučić: Vodosnabdevanje za celu Srbiju jedna od najvažnijih stvari za ljude u Srbiji

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da nije obećao ništa što ne može da obeća.

Foto: printskrin TV B92

Ne bih obećavao ono što ne mogu da ispunim. Dogodi se da nekada kasnite, ali verujem da 80, 90 posto onoga što kažemo uspešno okončanmo. Rekao bih šta bih uradio, ako dobijem poverenje građana. Imamo pre svega, rekao bih, dominaciju vlade, imajući u vidu kompetencije i morate da ispunite ono što ste obećali. Nije mi kriv niko drugi. Veoma ozbiljno napredovanje Srbije. Pre 15 godina smo imali 550 hiljada manje zaposlenih nego danas. To govori koliko je Srbija danas promenjena zemlja. Srbija je danas izuzetno nisko zadužena zemlja. Srbija je danas jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, iduće godine ćemo biti najbrže rastuća. Što se tiče programa, dugo sam raz,išljao šta je ljudima najvažnije, sem očuvanja mira i stabilnosti, vojne neutralnosti, čuvanja sebe i drugih- Jedna stvar je vodosnabdevanje za celu Srbiju. Svuda imamo probleme, kanalizacija takođe. Oni što tišti običnog čoveka.