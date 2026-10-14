Hapšenja i istraga

BRALI DIVLJU BOROVNICU: Žitelji Crne Trave završili iza rešetaka

Игор Митић
Igor Mitić

14. 10. 2026. u 13:46

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Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su M.Ž.(46) i D.M.(51) iz Crne Trave koji se sumnjiče da su, na zaštićenom području, sakupili i prodali oko 21 tone divlje borovnice koja spada u zaštićene biljne vrste.

БРАЛИ ДИВЉУ БОРОВНИЦУ: Житељи Црне Траве завршили иза решетака

I.Mitić

Oni se terete zbog sumnje da su, u julu i avgustu ove godine, bez ovlašćenja za trgovinu, na zaštićenom području u opštini Crna Trava, na površini od oko 23 hektara sakupili i prodali pomenutu količinu divlje borovnice. Na ovaj način su, kako se sumnja, sebi pribavili imovinsku korist od 2,6 miliona dinara.

Uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela oštećenje životne sredine i nedozvoljena trgovina. Oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužolaštvu u Leskovcu.

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