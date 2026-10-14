U POTKROVLJU SKORO POLA KILOGRAMA KOKAINA: Optužnica za prodaju droge
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dimitrija R. (21) zbog postojanja opravdane sumnje da je 26. maja ove godine neovlašćeno radi prodaje držao 421,52 grama kokaina i jer je neovlašćeno držao vatreno oružje i municiju.
- Postoji opravdana sumnja da je Dimitrije R. kod sebe držao 6 pvc kesica kokaina u obliku hidrohlorida od 2,82 grama, dok je u kući u kojoj boravi na teritoriji Grocke, u potkrovlju, u pregradi drvene komode, držao još 10 pvc kesa takvog kokaina od 418,7 grama, kao i jednu elektronsku vagicu za precizno merenje sa tragovima ove droge. Takođe, u pregradi drvene komode držao je i pištolj marke „crvena zastava“, delimično vidljivog fabričkog broja i jednu pvc kesu u kojoj se nalazilo 6 metaka - navode u VJT.
Tužilaštvo je predložilo sudu da mu produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Takođe je predložilo da mu se to sve što je zaplenjeno oduzme, kao i 850 evra za koje s esmatra da je imovinska korist pribavljena krivičnim delom.
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