POSLEDNJI PUT GA ČULI U NEDELJU UJUTRU: Komšije Vladimira Vuletića otkrile nove detalje o njegovoj smrti

NEKADAŠNjI potpredsednik FK Partizan i profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, Vladimir Vuletić, pronađen je juče mrtav u svom stanu, u beogradskoj opštini Voždovac.

Foto: P. Milošević

Iako je juče objavljeno da su njegovo telo pronašli studenti fakulteta na kojem je on profesor, koji su policijskim službenicima rekli da su imali ključ od njegovog stana, komšije sada tvrde da su mladići ušli na njegov balkon preko krova, ali ni jedna od ovih verzija nije zvanično potvrđena.

Kako se nezvanično saznaje, Vuletića su komšije iz zgrade, kako tvrde, poslednji put čule u nedelju ujutru.

- On je zatečen mrtav u stanu juče oko 14.30 sati. Pronašla su ga četvorica studenata, koja su došla da vide šta je s njim pošto im se nije javljao i odmah su pozvali policiju i Hitnu. Oni su inspektorima, kako smo čuli, rekli da nisu imali ključ od stana, već da su na njegov improvizovani balkon ušli preko krova, jer su se zabrinuli za njega, pošto im se danima nije javljao - priča navodno jedan od komšija.

On dodaje i da je Vuletić na krovu zgrade imao terasu, koju je sam sredio i koja je bila sređena "kao kafić".

- Slabo je izlazio iz svog stana u poslednje vreme. Živeo je u dupleksu i imao je tu terasu. Iako je slabo izlazio, uvek se znalo kada je kod kuće, jer je uvek bio glasan i često se čulo i kroz prozore da priča u stanu. Poslednji put smo ga čuli u nedelju oko 8.30 sati. Pretpostavljam da je verovatno posle toga preminuo - ispričala je navodno jedna od Vuletićevih komšinica.

Ona je dodala da je znala da u njegovom stanu postoji sauna.

- Mislim da se iz te saune izlazi na terasu. Pošto je to dupleks, sauna je gore i to je verovatno tako i spojeno. Čuli smo da policija tokom uviđaja nije našla tragove nasilja, niti da mu je stan obijen. Inače, kad su inspektori otvorili vrata njegovog stana, osetio se neprijatan miris iznutra, pa se i zato pretpostavlja da je umro nekoliko dana ranije - navodno je rekla jedna komšinica.

Inače, Vuletićev stan danas je zapečaćen i na vratima stoji obaveštenje od policije.

- Od jutros niko nije dolazio ovde. On je živeo sam, koliko znamo roditelji mu nisu živi. Kod njega su uglavnom dolazili studenti i prijatelji - kaže komšinica.

Podsetimo, profesor Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu pronađen je mrtav.

Prema dostupnim informacijama, četvorica mladića L. M. (21), N. M. (25), A. P. (22) i D. P. (22) došla su do stana profesora nakon što im se tri dana nije javljao na telefon.

Mladići su policijskim službenicima, koji su ubrzo stigli na lice mesta, izjavili da su imali ključ od Vuletićevog stana.

Nakon što su ušli u stan i popeli se na sprat na kojem se nalazi sauna, primetili su da su vrata prostorije zaključana sa unutrašnje strane ili zaglavljena.

Poslednji snimak na društvenim mrežama Vladimir Vuletić je objavio 6.oktobra.

Na snimku Vuletić peva pesmu "Što se bore misli moje".

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beograda, dežurni tužilac je obavio uviđaj na licu mesta.

- Radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti dežurni javni tužilac je naložio da se izvrši obdukcija sa toksikologijom - navodi se u saopštenju o smrti Vladimira Vuletića.

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(Blic)