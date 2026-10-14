VUČIĆ NAJAVIO: Imamo plan za manje razvijene delove Srbije
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će u Šapcu biti nova velelepna bolnica.
- U različitim sferama društvenog života ćenmo subvencije da dajemo. 600 godina zaostaje jug Srbije za severom Srbije. Trudio sam se oko kompanija, čuvanja Jumka, Simpa... Izgradnja autoputa. Opet nije dovoljno i stvarno nije dovoljno. Moramo mnogo više. Doveo sam u Niš 12 fabrika. Niš je po prvi put na proseku, prelazi prosek od 1000 evra plate. Za tih 5 okruga na jugu, za ova 2 plus 2 Timočki i Borski, daćemio subvencije. Važiće to i za maleni Rekovac. To je moj život, ja sam zaljubljen u Srbiju, kako da ne znam upravne okruge. Još ste mladi i niste dovoljno putovali. Obišao sam svaku opštinu mnogo puta. Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica, moraćemo da radimo sa dotanim subnecijama za Tutin i Pazar. Srećom, Preševo, Bujanovac, Crna Trava, potpadaju pod velike subvencije. Spremni smo da platimo domaćem i stranom investitoru. Da sredstva učinimo dostupnijim. Da damo i više domaćim, nego straanim. Teško je naći domaćeg koji će zaposliti 1000-2000 ljudi. Da ravzijmo mala i srednja preduzeća. Moramo da podižemo turizam u tim krajevima. Logistika za poljoprivednu, prehrambenu, prerađivačkiu industriju. Moramo da vratimo sve što smo izgubili, kada su ovi idoli sa "Studentske" liste upravljali ovom zemljom. Kad krene jedna stvar, doći će druga.
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