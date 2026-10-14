"Igrali smo lošu odbranu!" Dušan Alimpijević nakon ubedljivog poraza Bešiktaša

Nakon ubedljivog poraza Bešiktaša od Hapoela, na konferenciji za medije govorio je trener istanbulskih crno-belih Dušan Alimpijević.

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- Imali smo snage samo za prvo poluvreme sa ovakvom tankom rotacijom. Igrali smo lošu odbranu u trećoj četvrtini i to je presudilo. Barem nisam davao višak minuta pojedinim igračima, to je jedina pozitivna stvar večeras.

Srpski trener ocenio je da će biti bolje protiv Bajerna na domaćem terenu, a potom je detaljnije zašao u to zašto smatra da ishod u Bugarskoj nije tragičan po istanbulske crno-bele.

- Svaki tim ima uspone i padove, a vidim Hapoel kao jedan od četiri kandidata za titulu. Panatinaikos, Hapoel, Dubai i Olimpijakos – ta četiri tima troše najviše novca. Naravno, bitni su i klubovi kao što su Fenerbahče i Efes.

Barem je mogao da odmori neke igrače zbog velike razlike.

- Iskreno, nevažno je da li ćemo da izgubimo pet ili 15 poena razlike. Na kraju, kad smo uvideli da ne možemo da pobedimo, mogli smo da odmorimo neke igrače. Tako da sve ide po planu, a čeka nas bitna utakmica protiv Bajerna - dodao je Alimpijević.

Nije nezadovoljan dosadašnjem učinku u najelitnijem evropskom takmičenju.

- Nije nikakva tajna, bukvalno svi znaju. Možemo da se aktiviramo na transfer pijaci tek 26. juna. Naša situacija je drugačija, ali imamo ciljeve – tu smo da igramo dobru košarku, a tek smo počeli sa dve pobede i tri poraza, za šta mislim da nije baš toliko loše - rekao je selektor Srbije i trener crno-belih iz Istanbula