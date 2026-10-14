VUČIĆ O GRADNJI BOLNICA: Moramo da gradimo bolnice u manjim centrima
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će u Šapcu biti nova velelepna bolnica.
- 4,2 hektara bolnica u Šapcu, biče velelepna. Ljudi čekaju godinu dana da odu na magnet. KC Beograd uradđen, radi se i završava Tiršova, dva porodilišta u Beogradu, urađeno Dedinje. Sve izgleda kao spejsšatl. KC Vojvodina urađen i dorađen. Leskovac i Vranje, dorađeno, dečji dispanzeri. Preko Loznice do Kikinde.
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