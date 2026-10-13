OTVORIO MU VRATA, UBO GA U GRUDI: Saslušan osumnjičeni za pokušaj ubistva u Zemunu
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je u subotu, kod naselja Vojni put u Zemunu, nakon saobraćajnog incidenta pokušao da ubije Nemanju P.
On je pred tužiocem negirao izvršenje krivičnog dela, a tužilaštvo je sudu predložilo da mi odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke.
- Postoje osnovi sumnje da je Jovan M. tog dana oko 22:30 časova vozio automobil "škoda" i prilikom izlaska na autoput za Šid udario je u drugi automobil u delu desnog retrovizora. Tim vozilom je upravljao V. Đ, dok se na mestu suvozača nalazio Nemanja P. Nakon toga Jovan M. je nastavio da se udaljava, dok su V. Đ. i N. P. vozilom krenuli da ga prate. Kada se "škoda" zastavila suvozač Nemanja P. je prišao i otvorio vozačeva vrata. U tom trenutku, kako se sumnja, Jovan M. ga je ubo u grudi i naneo mu teške telesne povrede opasne po život.
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