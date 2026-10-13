Nesreće

NALOŽENA OBDUKCIJA SA TOKSIKOLOGIJOM: Dežurni tužilac na uviđaju u stanu preminulog Vladimira Vuletića

Slađana Matić

13. 10. 2026. u 17:24

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Povodom prijave smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladimira Vuletića u njegovom stanu, dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavlja uviđaj na licu mesta.

НАЛОЖЕНА ОБДУКЦИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ: Дежурни тужилац на увиђају у стану преминулог Владимира Вулетића

Foto: P. Milošević

 Ovo su saopštili iz VJT i dalje navode da je radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti dežurni tužilac je naložio da se izvrši obdukcija tela sa toksikologijom.

Uviđaj je tek počeo. 

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