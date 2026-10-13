NALOŽENA OBDUKCIJA SA TOKSIKOLOGIJOM: Dežurni tužilac na uviđaju u stanu preminulog Vladimira Vuletića

VIŠI sud u Beogradu potvrdio je u petak optužnicu protiv Saše Vukovića za teško ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku 12. maja ove godine. Njom je za drugo delo obuhvaćeno još petoro - Vukovićev prijatelj Mario S. vlasnik restorana Nenad L, konobari Vuk Š. i Petar U. i Vukovićev rođak Dejan S. koji se terete za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.