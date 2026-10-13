SASLUŠAN OSUMNJIČENI U VJT: Sumnja se da je u Zemunu pokušao da ubije muškarca
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je 10. oktobra u Zemunu nakon saobraćajnog incidenta pokušao da ubije N.P.
Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Jovanu M. oredi pritvor da ne bi uticao na svedoke.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.
Sumnja se da je Jovan M. 10. oktobra oko 22:30 časova upravljao automobilom marke "Škoda", te je prilikom izlaska na autoput za Zagreb udario u automobil "Mazda", u predelu desnog retrovizora, kojim vozilom je upravljao V.Đ, dok se na mestu suvozača nalazio oštećeni N.P.
Nakon toga Jovan M. je nastavio da se udaljava vozilom sa lica mesta, dok su V.Đ. i N.P. vozilom krenuli da ga prate, te kada se "Škoda" zastavila suvozač iz "Mazde", oštećeni N.P, prišao je tom vozilu i otvorio vozačeva vrata.
U tom trenutku, kako se sumnja, Jovan M. ga je ubo u predelu grudi, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)