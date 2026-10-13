SASLUŠAN OSUMNJIČENI U VJT: Sumnja se da je u Zemunu pokušao da ubije muškarca

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je 10. oktobra u Zemunu nakon saobraćajnog incidenta pokušao da ubije N.P.

VJT Beograd

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Jovanu M. oredi pritvor da ne bi uticao na svedoke.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je Jovan M. 10. oktobra oko 22:30 časova upravljao automobilom marke "Škoda", te je prilikom izlaska na autoput za Zagreb udario u automobil "Mazda", u predelu desnog retrovizora, kojim vozilom je upravljao V.Đ, dok se na mestu suvozača nalazio oštećeni N.P.

Nakon toga Jovan M. je nastavio da se udaljava vozilom sa lica mesta, dok su V.Đ. i N.P. vozilom krenuli da ga prate, te kada se "Škoda" zastavila suvozač iz "Mazde", oštećeni N.P, prišao je tom vozilu i otvorio vozačeva vrata.

U tom trenutku, kako se sumnja, Jovan M. ga je ubo u predelu grudi, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život.

(Tanjug)

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