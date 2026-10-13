Hapšenja i istraga

SASLUŠAN OSUMNJIČENI U VJT: Sumnja se da je u Zemunu pokušao da ubije muškarca

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 16:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je 10. oktobra u Zemunu nakon saobraćajnog incidenta pokušao da ubije N.P.

САСЛУШАН ОСУМЊИЧЕНИ У ВЈТ: Сумња се да је у Земуну покушао да убије мушкарца

VJT Beograd

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Jovanu M. oredi pritvor da ne bi uticao na svedoke.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je Jovan M. 10. oktobra oko 22:30 časova upravljao automobilom marke "Škoda", te je prilikom izlaska na autoput za Zagreb udario u automobil "Mazda", u predelu desnog retrovizora, kojim vozilom je upravljao V.Đ, dok se na mestu suvozača nalazio oštećeni N.P.

Nakon toga Jovan M. je nastavio da se udaljava vozilom sa lica mesta, dok su V.Đ. i N.P. vozilom krenuli da ga prate, te kada se "Škoda" zastavila suvozač iz "Mazde", oštećeni N.P, prišao je tom vozilu i otvorio vozačeva vrata.

U tom trenutku, kako se sumnja, Jovan M. ga je ubo u predelu grudi, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA UBISTVO ALEKSANDRA NEŠOVIĆA BAJE: Moguća žalba Apelaciji
Hapšenja i istraga

0 0

POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA UBISTVO ALEKSANDRA NEŠOVIĆA BAJE: Moguća žalba Apelaciji

VIŠI sud u Beogradu potvrdio je u petak optužnicu protiv Saše Vukovića za teško ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku 12. maja ove godine. Njom je za drugo delo obuhvaćeno još petoro - Vukovićev prijatelj Mario S. vlasnik restorana Nenad L, konobari Vuk Š. i Petar U. i Vukovićev rođak Dejan S. koji se terete za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

13. 10. 2026. u 15:42

POLICIJA OTKOPALA SPID I SAMOSTREL: U bašti zakopao 95 grama spida
Hapšenja i istraga

0 0

POLICIJA OTKOPALA SPID I SAMOSTREL: U bašti zakopao 95 grama spida

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije PU u Smederevu, u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd, uhapsili su D. N. (43) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

13. 10. 2026. u 13:55

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI INTERVJU SMENJENOG GENERALA SIRSKOG: Rusi izgubili napadačku moć, ali ne zavaravajte se - rat stiže u Evropu

PRVI INTERVJU SMENjENOG GENERALA SIRSKOG: "Rusi izgubili napadačku moć, ali ne zavaravajte se - rat stiže u Evropu"