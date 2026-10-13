POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA UBISTVO ALEKSANDRA NEŠOVIĆA BAJE: Moguća žalba Apelaciji
VIŠI sud u Beogradu potvrdio je u petak optužnicu protiv Saše Vukovića za teško ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku 12. maja ove godine. Njom je za drugo delo obuhvaćeno još petoro - Vukovićev prijatelj Mario S. vlasnik restorana Nenad L, konobari Vuk Š. i Petar U. i Vukovićev rođak Dejan S. koji se terete za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.
Na ovu odluku svi okrivljeni imaju pravo žalbe Apelcionom sudu.
Vuković se tereti i za nedozvoljeno nošenje oružja i da je iz pištolja najverovatnije "crvene zastave" u Baju u restoranu ispalio najmanje deset metaka. Nešovića je pogodilo 14 projektila i od tih rana je preminuo.
Prvookrivljeni se tereti da je na podmukao način lišio života dotadašnjeg prijatelja, jer ga je posle rasprave kada je Nešović otišao iz kafane pozvao telefonom i molio da se vrati. On se vratio, pa je Vuković klečao da se pomire i onda izvukao pištolj i pucao.
Ostali se sumnjiče da su sklanjali čaure, čaše i stolnjake i tako uklanjali tragove. Mario S. se tereti da je pokupio i Vukovićeve stvari, a onda sa njim i vlasnikom restorana umotao Baju u ćebe. Zajedno su ga izneli i stavili u vlasnikov automobil. Potom ga je Mario S. odvezao i kod Stare Pazove predao Dejanu S. da ga negde zakopa. On je telo stavio u bure, nasuo malter i zavario, pa ga odvezao do jezera Jerkovac, gde je iskopao rupu, ubacio bure i zatrpao ga.
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