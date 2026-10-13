Hapšenja i istraga

BORBA PROTIV KORUPCIJE: Uzela novac iz firme i kupila petosoban stan na Vračaru

Zagorka Knežević Uskoković

13. 10. 2026. u 14:04

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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici MUP, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. M. (45) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca.

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: Узела новац из фирме и купила петособан стан на Врачару

Foto: Tatiana Dyuvbanova/Alamy/Profimedia

 Priveden je i Lj. V. (55) iz Čačka, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Sumnja se da je M. M., kao direktor višečlanog privrednog društva iz Beograda, iskorišćavanjem svog položaja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, bez prethodne saglasnosti vlasnika  firme, prenela veći iznos novca sa računa tog preduzeća na račun privrednog društva u svom vlasništvu, uz pomoć osumnjičenog Lj. V.

Kako se sumnja, M. M. je taj novac iskoristila za kupovinu petosobnog stana na Vračaru čime je oštetila vlasnike privrednog društva iz Beograda.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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