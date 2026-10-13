BORBA PROTIV KORUPCIJE: Uzela novac iz firme i kupila petosoban stan na Vračaru
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici MUP, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. M. (45) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca.
Priveden je i Lj. V. (55) iz Čačka, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Sumnja se da je M. M., kao direktor višečlanog privrednog društva iz Beograda, iskorišćavanjem svog položaja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, bez prethodne saglasnosti vlasnika firme, prenela veći iznos novca sa računa tog preduzeća na račun privrednog društva u svom vlasništvu, uz pomoć osumnjičenog Lj. V.
Kako se sumnja, M. M. je taj novac iskoristila za kupovinu petosobnog stana na Vračaru čime je oštetila vlasnike privrednog društva iz Beograda.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Preporučujemo
UŽAS U VALjEVU: Čekićem i nožem usmrtio majku (93) u kolicima
13. 10. 2026. u 09:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)