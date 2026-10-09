U STANU MU PRONAŠLI AMFETAMIN: Za osumnjičenog Leskovanina tužilaštvo predložilo pritvor
Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su M.S.(45) iz ovog grada jer su u stanu koji koristi pronašli tri paketa sa oko 138 grama amfetamina. On se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Uhapšeni muškarac je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu gde je, u prisustvu branioca, izneo odbranu. Tužilaštvo je saopštilo da je stavilo predlog za određivanje pritvora, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni, u kratkom vremenskom periodu, mogao da ponovi krivično delo i zbog mogućeg uticaja na nesaslušanog svedoka.
Radi utvrđivanja svih činjenica doneta je naredba o sprovođenju istrage, po čijem završetku će javni tužilac doneti odluku.
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