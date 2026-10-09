Hapšenja i istraga

U STANU MU PRONAŠLI AMFETAMIN: Za osumnjičenog Leskovanina tužilaštvo predložilo pritvor

Игор Митић
Igor Mitić

09. 10. 2026. u 16:26

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Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su M.S.(45) iz ovog grada jer su u stanu koji koristi pronašli tri paketa sa oko 138 grama amfetamina. On se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

У СТАНУ МУ ПРОНАШЛИ АМФЕТАМИН: За осумњиченог Лескованина тужилаштво предложило притвор

I. Mitić

Uhapšeni muškarac je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu gde je, u prisustvu branioca, izneo odbranu. Tužilaštvo je saopštilo da je stavilo predlog za određivanje pritvora, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni, u kratkom vremenskom periodu, mogao da ponovi krivično delo i zbog mogućeg uticaja na nesaslušanog svedoka.

Radi utvrđivanja svih činjenica doneta je naredba o sprovođenju istrage, po čijem završetku će javni tužilac doneti odluku.

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