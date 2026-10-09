POLNO UZNEMIRAVAO DVE DEVOJČICE? Sumnja se da je Leskovčanin neprimereno dodirivao maloletnice

Pedesetogodišnji muškarac iz jednog sela u okolini Leskovca osumnjičen je da je polno uznemiravao dve devojčice u mestu u kome živi. On je, posle policijskog zadržavanja, saslušan u leskovačkom Osnovnom javnom tužilaštvu koje je sudu, kako nam je potvrđeno, predložilo da mu se odredi pritvor.

I. Mitić

Leskovčanin je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio dva krivična dela polnog uznemiravanja, a slučaj je policiji, kako nezvanično saznajemo, prijavio otac jedne od maloletnih devojčica. Osumnjičeni se našao iza rešetaka čim je dežurni javni tužilac usmeno obavešten o incidentu.

S obzirom na to da se radi o maloletnicama, zvanične institucije nisu iznele bilo kakve detalje ovog događaja, a spekuliše se da je uhapšeni muškarac na neprimeren način dodirivao po telu ćerku čoveka koji ga je prijavio policiji, kao i njenu rođaku.

U tužilaštvu su samo potvrdili da je osumnjičeni, u prisustvu branioca, saslušan odnosno da je izneo odbranu, nakon čega su sudu stavili predlog za određivanje pritvora.

Prema nezvaničnim saznanjima iz izvora bliskih istrazi, osumnjičeni je tokom saslušanja navodno negirao krivično delo, uz tvrdnje „da mu je sve namešteno“, a kao motiv je navodno naveo to da mu članovi porodice jedne od devojčica duguju novac za robu, koju su preuzeli iz njegove prodavnice, ali mu je nisu platili.

Radi utvrđivanja svih činjenica nadležni su pokrenuli istragu tokom koje će biti proverene sve okolonosti ovog događaja, a posle toga će biti doneta adekvatna javnotužilačka odluka.