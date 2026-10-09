PIŠTOLJEM PRETIO SMRĆU SUPRUZI, NJIHOVOJ DECI I NJENOM BRATU: Treće OJT traži pritvor za nasilnika

BEOGRADSKA POLICIJA je uhapsila S. R. (42), po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici.

Foto: S. J. M.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 7. oktobra u Novom Beogradu pretio smrću supruzi i njenom bratu. On je došao kod brata svoje supruge, pokazao mu pištolj i pretio da će pobiti njega, njegovu sestru, odnosno svoju suprugu i decu. Brat je pozvao svoju sestru, a ona je pozvala policiju.

Osumnjičeni je saslušan pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kojom prilikom je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je osnovnom sudu podneo predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će boravkom na sloboti ometati postupak uticajem na svedoke i zbog postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu učiniti krivično delo kojim preti.