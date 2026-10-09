Hapšenja i istraga

NA INTERNETU OBJAVLJIVANI PODACI O RUKOVODIOCIMA MUP: Uhapšena Beograđanka zbog proganjanja

Slađana Matić

09. 10. 2026. u 16:40

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Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg tužilaštva u Beogradu uhapsila je A. P. (24) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo proganjanje.

НА ИНТЕРНЕТУ ОБЈАВЉИВАНИ ПОДАЦИ О РУКОВОДИОЦИМА МУП: Ухапшена Београђанка због прогањања

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Ona se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu na društvenim mrežama objavljivala podatke o visokim rukovodiocima MUP-a, kao i članovima njihovih porodica i na taj način ugrožavala njihovu bezbednost.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu.

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