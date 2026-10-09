U ZASADU 42 STABLJIKE I JOŠ 5,5 KILOGRAMA MARIHUANE: U Novom sadu uhapešni osumnjičeni za nedozvoljenu proizvodnju i trgovinu drogom

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su M. I. (65) iz Novog Sada i B. K. (54) iz okoline Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

FOTO:PUNS

Oni se sumnjiče da su u Ulici Rumenački put u Novom Sadu uzgajali kanabis, a policija je u zasadu pronašla 42 stabljike za koje se sumnja da su ova biljka. Takođe, pronađeno je i oko 5,5 kilograma biljne materije u fazi sušenja za koju se sumnja da je marihuana.

FOTO:PUNS

Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.