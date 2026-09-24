DETALJI KRVAVOG NAPADA NA DORĆOLU Napadač izbo mladića (18), lekari mu se bore za život: Policija pokrenula akciju "Vihor"
MLADIĆ D. P. (18) zadobio je teške povrede opasne po život u napadu oštrim predmetom koji se dogodio u centru Beograda, dok policijske snage, uz pregled snimaka sa nadzornih kamera, nastavljaju potragu za nepoznatim počiniocem.
Prema prvim saznanjima, nepoznati napadač zadao mu je više ubodnih rana oštrim predmetom za koji se veruje da je nož, u predelu stomaka i ruke. Povređenog mladića ekipa Hitne pomoći prevezla je u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju.
Pokrenuta akcija "Vihor"
Nakon incidenta, policija je pokrenula akciju "Vihor", koja je bila na snazi nekoliko sati. Tokom trajanja akcije bile su blokirane saobraćajnice na izlazima iz centra grada, pretresana su vozila i vršena je pretraga terena na Dorćolu.
Potraga za napadačem i dalje traje, a policija pregleda snimke sa nadzornih kamera okolnih objekata radi rekonstrukcije kretanja napadača.
Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.
(Telegraf)
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